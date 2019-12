Midnight: launchen neue Single – „Rising Scum“

Am 24. Januar werden Midnight ihr neues Album Rebirth by Blasphemy via Metal Blade Records veröffentlichen. „Rebirth By Blasphemy ist wirklich eine Wiedergeburt“ sagt Midnights alleinige Triebfeder Athenar. „Es markiert eine Veränderung im Leben und Neuerfindung, indem man tut, was auch immer man will, und abwartet, was sich daraus ergibt. Es geht um Bejahen, ums Ausschöpfen von Möglichkeiten und den verdammten Mut zum Risiko.“ Der typische Mix der berüchtigten wie umtriebigen Underground-Band aus Speed und Black Metal mit Punkrock verdeutlicht das und klingt sowohl fetter als auch ruppiger als je zuvor.

Einen weiteren Vorgeschmack auf Rebirth by Blasphemy bietet die neue Single „Rising Scum“, welche ihr euch hier anhören könnt: