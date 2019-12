Neaera: kündigen selbstbetiteltes Comebackalbum an

Nach Verkünden ihrer Abschiedstournee 2015 ist die Sensation vier Jahre später perfekt, Neaera sind zurück! Die Band ist bereit dazu, ihr Comebackalbum am 28. Februar 2020 zu veröffentlichen!

Neaeras Feuer wurde neu entfacht, als die Band 2018 zwei exklusive Festivalshows absolviert hat. „Wir waren von den Reaktionen schier überwältigt„, meint Sänger Benjamin Hilleke dazu. „Das hatte niemand von uns erwartet und in dem Moment wurde uns klar, dass wir noch etwas zu sagen hatten.“

Kurze Zeit später begann Gitarrist Tobias Buck mit dem Songwriting: „Ich hatte einfach wieder richtig Bock drauf und habe mich direkt mit unserem Freund und späteren Produzenten Tristan Hachmeister getroffen. um in seinem Studio ein paar Sachen testweise einzuspielen. Die anderen Jungs waren von den ersten Hörproben sofort angefixt. Wir haben uns ein paar Monate später zusammen an einen Tisch gesetzt und uns gemeinsames für ein weiteres Album entschieden.“

Für das Mixing und Mastering holte sich die Band niemand Geringeren als Jacob Hansen mit ins Boot! „Hansen hat damals schon bei unseren Alben Let The Tempest Come und Armamentarium einen grandiosen Job gemacht. Genau diesen Sound wollten wir bei diesem Album wiederhaben!“ freut sich Buck.

Einen ersten Vorgeschmack auf Neaera bietet das Video zur ersten Single Torchbearer, welches ihr euch hier ansehen könnt: metalblade.com/neaera –

dort könnt ihr das Album auch in den folgenden Formaten vorbestellen:

– digipak-CD

– box set (digipak CD, bonus demo CD, pin, sweat band, patch – limited to 3000 copies)

– 180g black vinyl (EU exclusive)

– clear w/ black smoke vinyl (EU exclusive – limited to 500 copies)

– clear / white marbled vinyl (EMP exclusive – limited to 200 copies)

– dark red / brown marbled vinyl (EU exclusive – limited to 200 copies)

– clear / grey white swirl vinyl (EU Shop exclusive – limited to 100 copies)

– ochre brown marbled vinyl (US exclusive – limited to 200 copies)

* exclusive bundles with shirts, plus digital options are also available!

Neaera werden am 29. Februar eine exklusive Clubshow in Münster spielen. Die Tickets für dieses intime Konzert sind exklusiv nur im Pre-Order Bundle erhältlich!

Neaera wurde 2003 gegründet und ist seit 2004 bei Metal Blade Records tätig, wobei in dieser Zeit sechs Alben veröffentlicht wurden. Für ihre kommende selbstbetitelte Platte entschieden sie sich für die Zusammenarbeit mit Profis und Studios, die zur Geschichte der Band beigetragen haben: Drums wurden im Docma Klang Studio in Osnabrück aufgenommen (dort wurde das Demo 2004 aufgenommen); Jacob Hansen übernahm Misch- und Mastering-Aufgaben, das Artwork wurde von Terje Johnsen erstellt (der auch für Armamentarium 2007, Omnicide – Creation Unleashed 2009 und Forging The Eclipse 2010 verantwortlich zeichnete). Das Ergebnis ist ein Album, das Neaera zu 100% widerspiegelt!

Neaera Trackliste:

(Un)drowned Catalyst False Shepherds Resurrection of Wrath Carriers Rid the Earth of the Human Virus Sunset of Mankind Lifeless Eruption in Reverse Torchbearer Deathless



Neaera line-up:

Benjamin Hilleke – vocals

Sebastian Heldt – drums

Benjamin Donath – bass

Stefan Keller – guitars

Tobias Buck – guitars

Neaera live:

Feb. 29 – Münster, Germany – Triptychon (exclusive pre-order release show)

July 1-4 – Viveiro, Spain – Resurrection Fest

Aug. 12-15 – Dinkelsbühl, Germany – Summer Breeze

Neaera discography:

2005 – The Rising Tide Of Oblivion – Metal Blade Records

2006 – Let The Tempest Come – Metal Blade Records

2007 – Armamentarium – Metal Blade Records

2009 – Omnicide – Creation Unleashed – Metal Blade Records

2010 – Forging The Eclipse – Metal Blade Records

2013 – Ours Is The Storm – Metal Blade Records

2020 – Neaera – Metal Blade Records