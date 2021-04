Mister Misery: veröffentlichen neue Single / Video ‚Mister Hyde‘

Nach der Veröffentlichung ihres gelobten Debütalbums Unalive im Jahr 2019 hat sich die moderne Horror-Metal-Band Mister Misery, die aus den verlassenen Teilen Schwedens hervorgegangen (2018) ist, trotz der Tatsache, dass eine globale Pandemie die Zeitpläne zerschmettert, nicht lähmen lassen, war während der Quarantäne beschäftigt, schrieb neues atemberaubendes Material und veröffentlichte in der Zwischenzeit weiteres Material für ihre Fans.

Mister Misery starteten kürzlich den Pre-Order für ihr kommendes Album A Brighter Side Of Death, das als CD, limitiertes Splatter-Vinyl und special Fan-Bundle mit seltene Gegenstände verfügbar sein wird und am 23. April 2021 via Arising Empire erscheint.

Die Band entfesselt nun den nächsten Dämon ihrer Horror-Show. Mister Hyde ist die dritte Single vom kommenden A Brighter Side Of Death. Das Album markiert einen Meilenstein für die Band und schlägt das nächste Kapitel ihrer Horrorgeschichte auf! Stärker, beängstigender und vielfältiger als je zuvor.

Unalive war die Geburt.

A Brighter Side Of Death ist der Aufstieg von Mister Misery!

A Brighter Side Of Death Tracklist:

01. Ballad Of The Headless Horseman

02. Buried

03. Mister Hyde

04. Burn

05. Devil In Me

06. I’ll Never Be Yours

07. Under The Moonlight

08. In Forever (We All Fall Down)

09. Clown Prince Of Hell

10. We Don’t Belong

11. Home

12. Through Hell

13. Ballad Of The Headless Horseman (Bonus Track – Orchestral Version)

Beast In Black European Tour 2021

Special guest: Mister Misery

22.11.21 SE-Stockholm, Fållan

23.11.21 SE-Gothenburg, Trädgårn

24.11.21 DK-Copenhagen, Amager Bio

26.11.21 DE-Oberhausen, Turbinenhalle

27.11.21 NL-Tilburg, 013

28.11.21 DE-Frankfurt, Batschkapp

29.11.21 BE-Antwerp, Trix

01.12.21 UK-London, Islington Asembly Hall

02.12.21 FR-Paris, La Cigale

03.12.21 FR-Lyon, CCO

05.12.21 IT-Milan, Alcatraz

06.12.21 DE-Stuttgart, LKA Longhorn

07.12.21 CH-Pratteln, Z7

08.12.21 DE-München, Tonhalle

10.12.21 HU-Budapest, Barba Negra

11.12.21 CZ-Zlin, Hala Euronics

13.12.21 AT-Vienna, Arena

14.12.21 PL-Krakow, Studio

15.12.21 DE-Berlin, Huxleys

16.12.21 DE-Hannover, Capitol

17.12.21 DE-Hamburg, Docks

18.12.21 DE-Leipzig, Felsenkeller

Tickets: https://www.contrapromotion.com

Mister Misery sind:

Harley Vendetta – Gesang/Gitarre

Alex Nine – Gitarre

Alister – Bass

Rizzy- Schlagzeug

Mehr Info:

http://www.mistermisery.com

https://www.facebook.com/mistermiseryband/

