Mono Inc.: spielen im Sommer exklusive „We Are The Raven Open Airs“

Am vergangenen Wochenende spielten Mono Inc. erfolgreich die ersten beiden ihrer insgesamt neun We Are The Raven Open Airs in Augsburg und Leipzig. Für die Fans und Band waren es zwei unvergessliche, zum Teil sehr emotionale Abende.

„Endlich konnten wir wieder das machen, was wir am meisten lieben: gemeinsam mit unseren FANS und unserer Crew LIVE Konzerte zelebrieren! Das hat uns sehr gefehlt.“ , zeigt sich Frontman Martin Engler nach dem ersten Tour-Wochenende sichtlich berührt.

Nun freuen sich Mono Inc. auf die Fortsetzung ihrer Sommer Open Airs.

Termine:

Special Guests: Storm Seeker°, Manntra*, Lacrimas Profundere×

Präsentiert von: EMP, Piranha, Musix, Slam, Schall. und Sonic Seducer

09.07.2021 Dortmund – Westfalenpark (Juicy Beats Park Session)

10.07.2021 Hamburg – Pier Steinwerder (Strandkorb Open Air) °

15.07.2021 Leoben (AT) – AREA 53 Festival

18.07.2021 Wiesbaden – BRITA Arena (Strandkorb Open Air) °

31.07.2021 Chemnitz – Wasserschloss Klaffenbach °

20.08.2021 Berlin – Rennbahn Hoppegarten (Strandkorb Open Air) *

21.08.2021 Mönchengladbach – SparkassenPark (Strandkorb Open Air) *

27.08.2021 Nürnberg – Volkspark (Strandkorb Open Air) ×

Tickets gibt es hier: http://bit.ly/3p4OGTL