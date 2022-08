Mono Inc.: veröffentlichen mit „Empire“ einen zweiten Vorgeschmack auf´s neue Album „Ravenblack“

Empire ist die zweite Single aus dem sehnsüchtig erwarteten 12. Studioalbum Ravenblack. Nach dem großen Erfolg der ersten Single Princess Of The Night erscheint die mitreißende Hymne Empire am 26. August und wird von Fans und Presse sicherlich ebenso begeistert aufgenommen werden, wie sein Vorgänger.

“Du bist noch lange nicht am Ende Deiner Reise. Du kannst alles erreichen und noch viel mehr – wenn Du daran glaubst.”, so kommentiert Sänger und Mastermind Martin Engler den Inhalt von Empire. Eine Melodie, die Dich so schnell nicht loslässt und ein echter Motivator.

Ravenblack erscheint am 20. Januar 2023 und kann ab sofort als CD, Vinyl, limitierte Fanbox und anderen Konfigurationen vorbestellt werden: https://www.mono-inc.com/shop/ravenblack