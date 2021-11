Mono Inc.: veröffentlichen Single „Welcome To Hell“(Live At Wasserschloss Klaffenbach)

Welcome To Hell (Live At Wasserschloss Klaffenbach), die zweite Singleauskopplung der Platinum Edition des #1-Albums The Book Of Fire, wurde am 29.10.2021 zusammen mit einem brandneuen Live-Video veröffentlicht. Dieser Appetizer macht neugierig auf das gesamte Machwerk, welches für den 10.12.2021 angekündigt ist.



Mono Inc. haben im Rahmen ihrer We Are The Raven Open Airs 2021 das Konzert im wunderschönen Wasserschloss Klaffenbach (bei Chemnitz) mitgeschnitten und haben einen Teil des Konzertes als CD in der The Book Of Fire Platinum Edition veröffentlicht. Der Song Welcome To Hell ihres gleichnamigen Erfolgsalbums lässt Euch in Erinnerungen schwelgen und bringt euch schon jetzt das Gefühl eines Live-Konzertes nach Hause.

Hier ist der Premierenlink: https://youtu.be/blZKrD3x7u8



The Book Of Fire (Platinum Edition) und die limitierte Fanbox können hier vorbestellt werden: https://www.mono-inc.com/shop/the-book-of-fire-platinum-edition

The Book Of Fire Tour 2022:

Präsentatoren: EMP, Piranha, Orkus, Musix, Slam & NoCut

Support: Lacrimas Profundere, Manntra

Tour-Termine für Europa:

03.04.2022 CH Pratteln – Z7

07.04.2022 PL – Warschau – Progresja

15.04.2022 NL Enschede – Metropool

06.05.2022 GB London – The Underworld

07.05.2022 GB Manchester – Rebellion

08.05.2022 GB Bristol – Exchange

Tour-Termine für Deutschland:

31.03.2022 Saarbrücken – Garage

01.04.2022 Würzburg – Posthalle

02.04.2022 Memmingen – Kaminwerk

08.04.2022 Magdeburg – Factory

09.04.2022 Dresden – Alter Schlachthof

10.04.2022 Erfurt – HSD*

16.04.2022 Potsdam – Waschhaus

17.04.2022 Görlitz – L2 Club

22.04.2022 Bremen – Aladin

23.04.2022 Braunschweig – Westand

24.04.2022 Rostock – Moya

29.04.2022 Osnabrück – Rosenhof

30.04.2022 Köln – Live Music Hall

12.05.2022 Wiesbaden – Schlachthof

13.05.2022 Leipzig – Auensee (SOLD OUT)

14.05.2022 Hamburg – Sporthalle

26.05.2022 Stuttgart – Im Wizemann (SOLD OUT)

27.05.2022 Nürnberg – Löwensaal (relocated from the location Z-Bau)

28.05.2022 München – Backstage

29.05.2022 Berlin – Columbiahalle

03.06.2022 Kiel – Die Pumpe

10.06.2022 Hannover – Capitol (relocated from the location Pavillon)

11.06.2022 Oberhausen – Turbinenhalle

Festivals 2022:

04.06.2022 Siegen – KulturPur

21.07.2022 Cuxhaven – Deichbrand

22.07.2022 Mühltal – Frankenstein Kultursommer

23./24.07.2022 Köln/Tanzbrunnen – Amphi Festival

