Morne: unterschreiben bei Metal Blade Records

Metal Blade Records ist stolz darauf, das Signing von Morne aus Boston, Massachusetts, bekannt zu geben, die das Roster des Labels um ihre Marke des crustigen und ätherischen Doom erweitern. Die Band nimmt derzeit ein neues Album mit Kurt Ballou (Converge, Cave In, High On Fire) auf, das Ende 2023 erscheinen soll.

„Wir beenden gerade die Aufnahmesession im GodCity Studio mit Kurt Ballou in Salem, Massachusetts. Dies wird unser fünftes Studioalbum sein und wir freuen uns sehr, dass ein legendäres Label wie Metal Blade es veröffentlicht“, kommentiert Morne-Sänger Milosz und fügt hinzu: „Die Musik und die Texte für dieses Album wurden während stressiger und herausfordernder Zeiten und lebensverändernder Momente geschrieben und ich hoffe, dass die Leute etwas für sich selbst in diesem Album finden und es genießen werden. Ich bin sehr dankbar, dass Metal Blade uns geholfen hat, das alles zusammenzustellen.“

Metal Blade Labelmanager Markus Grasseck äußert sich zu dem Signing wie folgt: „Wir freuen uns sehr, Morne in unserer Metal Blade Familie willkommen zu heißen. Als Fan der Band seit ihrem Demo 2008 ist es uns eine große Ehre, in den kommenden Jahren endlich zusammenzuarbeiten. Die einzigartige Mischung aus atmosphärischem Doom mit Crust-Attitüde der Band ist unvergleichlich und wir können es kaum erwarten, sie so vielen Leuten wie möglich zugänglich zu machen. Macht euch auf ihr neues Album gefasst, das im Herbst erscheinen wird!“

Des Weiteren werden Morne im März auf dem diesjährigen Hell Over Hammaburg Festival in Hamburg auftreten. Mehr Details zum Festival findet ihr hier: helloverhammaburg.blogspot.com

Morne sind:

Milosz Gassan – Vocals, Guitars

Paul Rajpal – Guitars

Morgan Coe – Bass

Billy Knockenhauer – Drums

Die 2005 gegründete Band Morne verbindet Doom Metal und klassischen britischen Crust, geht aber über diese Grenzen hinaus und kombiniert einen düsteren lyrischen Stil mit treibenden Riffs. Bis heute wurden vier Studioalben veröffentlicht. Ihr erstes, Untold Wait, erschien 2009 bei Feral Ward Records. 2011 unterschrieb die Band bei Profound Lore Records und veröffentlichte im selben Jahr Asylum, gefolgt von Shadows im Jahr 2013. Ihr neuestes Werk, To the Night Unknown, wurde im September 2018 auf Armageddon Label und dem bandeigenen Morne Records veröffentlicht. Die Band tourte bereits durch die USA, Kanada und Europa, wo sie auf großen Festivals wie Roadburn, Hellfest, Quebec Deathfest, Psycho Las Vegas, Into The Void und Blow Up The Gramaphone auftrat.

https://www.facebook.com/mornecrust

https://www.instagram.com/morneband