Motörizer: Lemmyversary & Tour im November/Dezember 2019

Motörizer kommen aus dem hohen Norden der Republik und treten seit 2012 als Motörhead Tribute/Coverband live auf.

„Man“ muss schon eine gewisse Reife haben, um dem Anspruch einer Motörhead Tributeband gerecht zu werden. Diese drei Musiker erfüllen alle Anforderungen. Seit 2012 zelebrieren Motörizer ihre Motörhead Tribute Show, um ihrem größten Einfluss der letzten 35 Jahre den entsprechenden Tribut zu zollen. Änfänglich konnte man die Band hauptsächlich in und um Kiel sehen u.a. auf der Kieler Woche und beim Werner Rennen 2019. Inzwischen sind Motörizer in ganz Deutschland live aktiv. Der jährliche Höhepunkt bleibt aber der Lemmyversary in Hamburg.

No Sleep `Till Hamburg Tour 2019

02.11. Weinheim – Café Central

03.11. München – Backstage

22.11. Hannover – Rocker

28.12. Hamburg – Markthalle / Lemmyversary IV

Eine Motörizer Show dauert 60 – 90 Minuten und beinhaltet u.a. das komplette Set der legendären No Sleep ’Til Hammersmith aus dem Jahr 1981.

Nach Lemmy’s Tod 2015 wird außerdem mit jeder Motörizer-Show das Leben des Ian Fraser Kilmister und die Musik von Motörhead gefeiert, um das Andenken und große Erbe mit Nachdruck zu erhalten. („… don’t forget us“)

