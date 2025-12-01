Mourning Wood: haben ihr Debütalbum zusammen mit einem neuen Musikvideo veröffentlicht

Die finnische melancholische Metalband Mourning Wood hat ihr Debütalbum Murder Of Crows am 28. November über Inverse Records veröffentlicht, das ein Bild von schwindender Vernunft und der Hoffnung auf einen schmerzfreien Tod zeichnet.

Murder Of Crows wird von einem Musikvideo zum Song A Grave Vacation begleitet, das einen Protagonisten zeigt, der die Hoffnung und Absicht hat, eine längere Auszeit zu nehmen. Das Video wurde von Heikki Sulander erstellt und kann hier angesehen werden:

Das Album kann hier angehört werden: https://push.fm/fl/mourningwood-moc

Gitarrist und Songwriter von Mourning Wood, erklärt: „Problems are portrayed like a murder or ‚flock‘ of crows which always show up more than one at a time.“ Der rohe, brutale und zugleich sensible Fluss des Albums durchläuft Phasen manischer Exzesse, Substanzmissbrauch, Verzweiflung, Depression und existenzieller Krisen, bevor es schließlich mit einem Seufzer der Erleichterung seinen letzten Ruheplatz findet.

Koski fügt hinzu: „The song and the video are both an excellent portrayal of what Mourning Wood is all about. We may have dark themes in our songs, but we never forget the humorous side of being gloomy and melancholic.“

Murder Of Crows – Tracklist:

Homicidium Corvoru Feeling Good Murder Of Crows Down In The Dirt Wish You Were Beer Long Lasting Ignorance Swift Demise A Grave Vacation Alone End Of Days

Gegründet im Jahr 2021, orientiert sich Mourning Wood stark an der nordischen Melancholie und ihren Idolen wie Sentenced, Judas Priest, Ozzy Osbourne, Billy Idol und Gary Moore. Diese Band, die die Freude am Schmerz verbreitet, besteht aus professionellen Musikern, die eine lange gemeinsame Geschichte haben, was sich besonders in der intensiven Präsenz von Mourning Wood bei ihren Live-Shows zeigt. Obwohl die Mitglieder von Mourning Wood weit voneinander entfernt leben, wurden die Wurzeln der Band 2013 in Kajaani, Finnland, geschlagen.

Mourning Wood online:

https://www.facebook.com/Mourningwoodmetal

https://www.instagram.com/mourningwood_official/