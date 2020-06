Mystic Prophecy: zeigen Lyricvideo ihrer limitierten 7” Vinyl Single „Hail To The King“

Nun veröffentlichen Mystic Prophecy auch ein Lyricvideo zur streng limitierten 7“ Vinyl Single Hail To The King.

Hier wird Vinyl lebendig! Mystic Prophecy hat kürzlich die Veröffentlichung ihres neuesten Outputs angekündigt. Eine streng limitierte, handgefertigte, kristallklare 7“-Vinyl-Single inkl. Video, die am 26. Juni erscheint! Diese Sonderausgabe enthält die epische Metal-Hymne Hail To The King auf Seite A und die balladenartige Midtempo-Nummer Here Comes The Winter auf Seite B! Zwei echte Highlights in einem kompakten Deluxe-Paket!

Schaut euch das Video an: https://youtu.be/nEHBoSp84hY und bekommt einen Einblick in den Making-Of-Prozess der handgemachten 7″-Vinyl!

Die Single kann im offiziellen Shop von ROAR! Rock Of Angels Records erstanden und nun vorbestellt werden: https://www.musicmegastore.com/product/mystic-prophecy-hail-to-the-king-handcrafted-7-clear-vinyl-single/

Hier gibt es einen Teaser zum Video