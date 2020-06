Sabaton: kündigen mehr Shows für ihre bisher größte Schweden-Tour Anfang 2021 an

Sabaton haben vor Kurzem eine neue Live Version des Songs The Attack Of The Dead Men feat. Radio Tapok veröffentlicht, die am 10. Juli auch physisch erscheint. Heute kündigt die Band noch mehr Tourdaten für ihre Schweden Tour Anfang 2021 an.

„Wir haben festgestellt, dass 23 Show nicht ausreichen, um ganz Schweden ausreichend abzudecken, also haben wir noch ein paar mehr eingeplant. Jetzt sind es insgesamt 29 Shows, was diese Tour zur größten Schweden Tour macht, die wir oder vermutlich auch andere Metalbands je gespielt haben. Mehrere der bereits angekündigten Shows waren schon nach einer Woche ausverkauft und wir freuen uns wirklich sehr über eure Begeisterung dieser Tour gegenüber„, kommentiert Pär Sundström.

Seht die Band live auf einer der folgenden Shows:

22.01. SE Karlstad – Nöjesfabriken

23.01. SE Örebro – Conventum

25.01. SE Umeå – Idun, Folkets hus

26.01. SE Östersund – Folkets hus

28.01. SE Piteå – Pite Havsbad

29.01. SE Luleå – Kulturens hus

30.01. SE Skellefteå – Folkparken

01.02. SE Helsingborg – Sundspärlan

02.02. SE Malmö – Slagthusetmmx

03.02. SE Halmstad – Live

04.02. SE Trollhättan – Folkets Hus

06.02. SE Ronneby – Klubb Ron

07.02. SE Eskilstuna – Lokomotivet

08.02 SE Uppsala – Uppsala Konsert & Kongress *NEW

09.02. SE Huskvarna – Folkets Park

10.02. SE Kristianstad – Södra Kasern

12.02. SE Älmhult – Arenan

13.02. SE Borås – Ahaga

14.02. SE Linköping – Konsert & Kongress

15.02. SE Kalmar – Kalmarsalen

17.02. SE Norrköping – Flygeln

18.02. SE Gävle – Gasklockorna

19.02. SE Borlänge – Galaxen

20.02. SE Falun – Magasinet

22.02. SE Sundsvall – Avenyn *NEW

24.02. SE Värnamo – Gummifabriken *NEW

25.02. SE Mölnlycke – Råda Rum *NEW

26.02. SE Karlshamm – Bellevueparken *NEW

27.02. SE Skövde – Valhall *NEW

Tickets sind ab sofort unter https://www.sabaton.net/tour/ erhältlich.