Nailed To Obscurity: erstes Tour Diary online

Die deutschen Melodic Death/Doom Metaller Nailed To Obscurity sind aktuell auf der Renegades Tournee mit Equilibrium, Lord Of The Lost und Oceans unterwegs. Heute veröffentlicht die Band das erste Tourtagebuch über die Konzerte der letzten sieben Tage. Schaut euch Episode 1 hier an:

Die Band bezieht Stellung: „Heute ist der siebte Tag unserer Tournee mit Equilibrium, Lord Of The Lost und Oceans! Wir hatten einen großartigen Start und die Tourfamilie wächst Tag für Tag enger zusammen. Wir werden von so vielen unterschiedlichen Menschen wundervoll aufgenommen und es ist cool, wie unterschiedlich auf die einzigartigen Styles des Tourpackages reafiert wird. Heute geht es weiter nach Madrid und wir können es gar nicht erwarten, unsere spanischen Freunde und Fans wiederzusehen!“

Renegades Tour – Europe 2020

w/ Equilibrium, Lord Of The Lost, Oceans (*)

23.01. E Madrid – Sala Caracol

24.01. E Barcelona – Sala Bóveda

25.01. F Lyon – Ninkasi Kao

26.01. D Lindau – Club Vaudeville*

28.01. H Budapest – Dürer Kert

29.01. PL Kraków – Klub Kwadrat

30.01. A Vienna – Szene

31.01. D Munich – Backstage (Werk)*

01.02. CH Pratteln – Z7*

02.02. CZ Prague – Nová Chmelnice

04.02. N Oslo – John Dee

05.02. S Stockholm – Fryshuset

06.02. DK Copenhagen – Pumpehuset

07.02. D Cologne – Essigfabrik*

08.02. D Stuttgart – LKA Longhorn*

09.02. D Hanover – Capitol*

11.02. D Saarbrücken – Garage*

12.02. D Nuremberg – Hirsch*

13.02. NL Eindhoven – Dynamo

14.02. UK London – O2 Academy Islington

15.02. UK Birmingham – HRH Metal IV

16.02. B Vosselaar – Biebob

Vergangenes Jahr veröffentlichte die Band ihr Nuclear Blast Debütalbum Black Frost und erreichte mit ihrem insgesamt vierten Studioalbum den 37. Platz in den deutschen Albumcharts.

Black Frost ist in verschiedenen Formaten (TS+DIGI-BUNDLE, DIGI, LP) erhältlich: http://nblast.de/NTOBlackFrost.

Zwei ihrer früheren Alben, Opaque und King Delusion, wurden in diesem Zug ebenfalls neu aufgelegt.

Seit mehr als zehn Jahren erarbeiten sich die Norddeutschen Nailed To Obscurity durch ihren Stil zwischen Melodic Death Metal, Doom und progressiven Einflüssen einen stetig wachsenden Namen durch eben jene Herangehensweise. Mit ihrem Underground-Debüt Abyss… setzten sie bereits ein erstes Ausrufezeichen, vor allem waren es aber ihre Alben Opaque (2013) und das letztjährige King Delusion, die sie große Schritte haben machen lassen. Ihre melancholischen Songs, die nie die nötige Härte vermissen lassen, schaffen stets eine eigene Dynamik, die Hörer unmittelbar in ihren Bann zieht und sie dort jeden Ton und jede Zeile durchleben lässt. Diese Magie überzeugte auch die Festivalbesucher auf dem Wacken Open Air, dem Summer Breeze, dem Party.San Open Air sowie Besucher ihrer letztjährigen Europatour als Mainsupport von Dark Tranquillity oder weiterer Auftritte, u.a. an der Seite von etablierten Größen wie Arch Enemy, Paradise Lost oder At The Gates.

Nailed To Obscurity sind:

Raimund Ennenga – Gesang

Jan-Ole Lamberti – Gitarre

Volker Dieken – Gitarre

Carsten Schorn – Bass

Jann Hillrichs – Schlagzeug

