Nailed To Obscurity: veröffentlichen neue Single „Liquid Mourning“

Zu Beginn des neuen Jahres seid ihr alle voller Zuversicht und Lebensfreude? Nun, dem können wir Abhilfe schaffen. Oder, um genauer zu sein: Nailed To Obscurity können euch helfen. Heute veröffentlichen die deutschen Doom-Melodic-Death-Progressive Magier ihre neue Single Liquid Mourning – ein markerschütternder Extreme Metal Track, welcher die finstersten Abgründe eurer Seele berührt und sämtliche Hoffnung und Licht in einen See schwarzer Melasse stürzt. Ein Song, der euch tiefer und tiefer in ein Inferno aus schweren Riffs und brutalen Growls zieht.

Das dazugehörige Video könnt ihr euch hier ansehen:

Raimund Ennenga: „Man kann den Zustand der Trauer häufig nur schwer hinter sich lassen, aber eine gequälte Seele ist sehr zerbrechlich und muss darauf achten, dass die Lava aus Kummer nicht zu Obsidian aushärtet. In Liquid Mourning verliert sich ein Geist im Schmerz und wird dabei immer weiter eingeengt von einem brüchigen Sarg, als die flüssige Trauer scheinbar immer mehr erstarrt und hart wird…“

Jan-Ole Lamberti: “Als wir kurz nach Beginn der Pandemie mit dem Songwriting begannen, war von Anfang an klar, dass wir einige Dinge etwas anders angehen wollten. Die besonders tief gestimmten Gitarren, die Streicher am Ende des Songs und die gesamte Produktion bzw. der Sound im Allgemeinen, sind nur einige Beispiele dafür, die in Liquid Mourning – unserem bisher wohl eingängigsten und intensivsten Song – zu hören sind. Play it loud and enjoy!“

Hier könnt ihr Liquid Mourning streamen: https://bfan.link/liquid-mourning

Seit mehr als zehn Jahren erarbeiten sich die Norddeutschen Nailed To Obscurity durch ihren Stil zwischen Melodic Death Metal, Doom und progressiven Einflüssen einen stetig wachsenden Namen durch eben jene Herangehensweise. Mit ihrem Underground-Debüt Abyss… setzten sie bereits ein erstes Ausrufezeichen, vor allem waren es aber ihre Alben Opaque (2013) und das letztjährige King Delusion, die sie große Schritte haben machen lassen. Ihre melancholischen Songs, die nie die nötige Härte vermissen lassen, schaffen stets eine eigene Dynamik, die Hörer unmittelbar in ihren Bann zieht und sie dort jeden Ton und jede Zeile durchleben lässt. Diese Magie überzeugte auch die Festivalbesucher auf dem Wacken Open Air, dem Summer Breeze, dem Party.San Open Air sowie Besucher ihrer letztjährigen Europatour als Mainsupport von Dark Tranquillity oder weiterer Auftritte, u.a. an der Seite von etablierten Größen wie Arch Enemy, Paradise Lost oder At The Gates.

Nailed To Obscurity sind:

Raimund Ennenga – Gesang

Jan-Ole Lamberti – Gitarre

Volker Dieken – Gitarre

Carsten Schorn – Bass

Jann Hillrichs – Schlagzeug

Weitere Infos:

www.nailedtoobscurity.com

www.facebook.de/nailedtoobscurity