Nailed To Obscurity: zweites Tour Tagebuch online & derzeit auf Tour mit Equilibrium, Lord Of The Lost und Oceans!

Die deutschen Death/Doom Metaller von Nailed To Obscurity sind derzeit mit Equilibrium, Lord Of The Lost und Oceans auf Renegades-Tournee. Vergangene Woche startete die Band mit ihrem Tourtagebuch, heute veröffentlichen sie den zweiten Teil daraus:

Den ersten Teil verpasst? Schaut ihn euch hier an:

Die Band bezieht Stellung: „Nach zwei Wochen auf Tour haben wir bereits eine Menge fantastischer Orte gesehen und großartige Leute in Deutschland, Frankreich, Spanien, Ungarn und Polen getroffen. Dabei ist das erst der Anfang. Neben den Fans in den Locations möchten wir uns außerdem bei der slowakischen Polizei bedanken, die uns geholfen hat, unseren Busanhänger zu drehen, als wir in einem schier endlosen Stau feststeckten. Das hat es möglich gemacht, dass wir noch rechtzeitig zu unserer Show gelangen konnten!“

Renegades Tour – Europe 2020

w/ Equilibrium, Lord Of The Lost, Oceans (*)

23.01. E Madrid – Sala Caracol

24.01. E Barcelona – Sala Bóveda

25.01. F Lyon – Ninkasi Kao

26.01. D Lindau – Club Vaudeville*

28.01. H Budapest – Dürer Kert

29.01. PL Kraków – Klub Kwadrat

30.01. A Vienna – Szene

31.01. D Munich – Backstage (Werk)*

01.02. CH Pratteln – Z7*

02.02. CZ Prague – Nová Chmelnice

04.02. N Oslo – John Dee

05.02. S Stockholm – Fryshuset

06.02. DK Copenhagen – Pumpehuset

07.02. D Cologne – Essigfabrik*

08.02. D Stuttgart – LKA Longhorn*

09.02. D Hanover – Capitol*

11.02. D Saarbrücken – Garage*

12.02. D Nuremberg – Hirsch*

13.02. NL Eindhoven – Dynamo

14.02. UK London – O2 Academy Islington

15.02. UK Birmingham – HRH Metal IV

16.02. B Vosselaar – Biebob

Vergangenes Jahr veröffentlichte die Band ihr Nuclear Blast Debütalbum Black Frost und erreichte mit ihrem insgesamt vierten Studioalbum den 37. Platz in den deutschen Albumcharts.