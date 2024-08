Nails: veröffentlichen neue Single „Lacking The Ability To Process Empathy“ vom kommenden Album

Die Vorfreude steigt, denn die kalifornischen Meister der brutalen Aggression Nails veröffentlichen die neueste Single Lacking The Ability To Process Empathy aus dem lang erwarteten vierten Album der Band, Every Bridge Burning, das am 30. August bei Nuclear Blast Records erscheint.

Nach den katastrophalen Tracks Give Me The Painkiller und Imposing Will veröffentlichen Nails nun einen über zwei Minuten langen, groovigen Song, der vor Verachtung und Geringschätzung nur so strotzt.

Every Bridge Burning wurde von Kurt Ballou im God City Studio produziert und ist mit einem treffend diabolischen Artwork von Jef Whitehead geschmückt. Ihr erstes Album seit acht Jahren enthält zehn Tracks voller unnachgiebiger Gewalt, die man nur als den Sound von Nails beschreiben kann.

