Nashville Lady: ab 17.07. auf Blu-ray und DVD

capelight pictures präsentiert den preisgekrönten Musikfilm-Klassiker Nashville Lady auf DVD und erstmals in Deutschland auf Blu-ray! Das von Regisseur Michael Apted (Gorillas im Nebel, Nell) mitreißend und warmherzig erzählte Biopic über die First Lady of Country Music Loretta Lynn wurde 1981 für 7 Oscars® (u. a. in den Kategorien Bester Film, Beste Kamera, Bestes adaptiertes Drehbuch, Bester Ton) nominiert. In der Hauptrolle beeindruckt Carrie-Star Sissy Spacek, die für ihre vielfach gefeierte Darstellung der Country-Ikone einen Oscar® und einen Golden Globe® als beste Hauptdarstellerin gewann. In weiteren Rollen glänzen Tommy Lee Jones (No Country for Old Men, Auf der Flucht), Beverly D’Angelo (Hair, American History X) und Musik-Ikone Levon Helm (The Band).

Nashville Lady erscheint am 17. Juli auf Blu-ray und DVD.

Außerdem erscheint Nashville Lady bereits am 3. Juli exklusiv im capelight Shop als 2-Disc Limited Collector’s Edition im Mediabook (Blu-ray + DVD).

Ab sofort vorbestellbar, limitiert auf 500 Exemplare!

Kurzinhalt:

In den Bergen Kentuckys wächst Loretta (Sissy Spacek) als Tochter eines Minenarbeiters in völliger Armut auf. Ein Leben voll harter Arbeit im Dienst ihrer Familie scheint ihr vorbestimmt. Mit 13 Jahren heiratet sie den Ex-Soldaten Doolittle Lynn (Tommy Lee Jones), mit 20 ist Loretta bereits Mutter von vier Kindern. Als Doolittle ihr zum Hochzeitstag eine Gitarre schenkt, ändert sich der Alltag der jungen Familie schlagartig: Neben ihren Pflichten gegenüber den Kindern und im Haushalt bringt sie sich das Gitarrespielen bei und beginnt, ihre eigenen Lieder zu schreiben. Als sie sich dazu überreden lässt, eine Schallplatte aufzunehmen und nach Nashville zu gehen, beginnt ein neues Leben für Loretta Lynn – und eine der größten Karrieren in der Country-Musik.