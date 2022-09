Nasty: veröffentlichen Single / Video zu „Don’t Play With Fire“

„Don’t Play with Fire ist ein super-aggressiver Song mit einem wilden Video. Hütet euch! Spielt nicht mit dem Feuer, sonst verbrennt ihr euch …“, sagt Frontmann Matthi.

Klickt hier, um euch das bitterböse Video anzusehen (mit Altersbeschränkung): https://youtu.be/ODk-UWgtDq4

Während Nasty ihre anstehende Taste Of Anarchy Club Rage Tour 2022 kürzen mussten, finden die folgenden Termine weiterhin statt:

Taste Of Anarchy Club Rage Tour 2022

Nasty auf Tour mit First Blood, Paleface und Forty Four:

08.09.22 (DE) Wiesbaden – Kesselhaus

09.09.22 (DE) Eindhoven – Dynamo

10.09.22 (BE) Ghent – De Chinastraat

17.09.22 (DE) Stuttgart – Core Fest

18.09.22 (CH) Lyss – Kulturfabrik

22.09.22 (DE) Köln – Gebäude 9

23.09.22 (DE) Leipzig – Felsenkeller

24.09.22 (DE) Niesky – Holz

Nasty online:

