Joe Mizzi: stellt sein neues Video „Rebels“ vor

Joe Mizzi veröffentlichte am 1. Juli 2022 sein neues Soloalbum Psychotic Tranquillity. Nun wird es Zeit, einen weiteren Titel aus diesem Werk zu präsentieren. Rebel ist einer von insgesamt zehn Songs, die zwischen gepflegtem Hardrock und kernigem Heavy Metal balancieren und bei denen auch schon mal die Liebe zum Prog-Rock durchschimmert.

Als Gast auf dem Album wirkt Gitarrist Wayne Camilleri mit, über den Joe Mizzi sagt: „Ich habe mit dem Prog-Gitarristen Wayne Camilleri aus Malta immer Kontakt gehalten und wollte unbedingt mit einem maltesischen Musiker zusammenarbeiten. Ich liebe seinen Prog-Stil und finde, dass er einer der besten und talentiertesten Musiker auf Malta ist. Sein neues Album Only The Heart Can Tell ist fantastisch und darauf zeigt er seine Vielseitigkeit und spielerische Qualität.“

Hier kann man Psychotic Tranquillity seit dem 01.07.2022 digital erwerben.

Joe Mizzi ist hierzulande kein Unbekannter in der Hardrock Szene. Mit der Band High’n Dry teilte er Ende der 80er-Jahre die Bühnen mit Bands wie Iron Maiden, Meat Loaf und Marillion. Neben seiner Tätigkeit als Vocal Coach singt er aktuell auch bei der Black Sabbath Tribute Band Sabbra Cadabra. Bisher veröffentlichte Joe Mizzi vier Soloalben.

Weitere Infos zu Joe Mizzi und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: