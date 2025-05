Nature And Organisation: Neofolk-Klassiker „Beauty Reaps The Blood Of Solitude“ wird im August über Svart Record neu aufgelegt

Nature And Organisation ist das kreative musikalische Werk des ikonischen englischen Künstlers, Musikers und Komponisten Michael Cashmore. Die Musik vereint akustische, klassische und folkloristische Strukturen, die mit rauen elektronischen Instrumentierungen angereichert sind. Das Album Beauty Reaps The Blood Of Solitude aus dem Jahr 1994 gilt laut zahlreichen Rezensenten über die Jahre hinweg als das größte Neofolk-Album aller Zeiten. Nach nur einer offiziellen Vinyl-Veröffentlichung und einigen inoffiziellen Ausgaben seit dem ursprünglichen Veröffentlichungstermin hat Svart Records nun die Ehre, Beauty Reaps The Blood Of Solitude wieder auf den Markt zu bringen.

Cashmore war von den späten 1980er Jahren bis etwa 2006 Mitglied von Current 93 und komponierte in dieser Zeit den Großteil der Musik für die Gruppe. Zudem arbeitete er mit vielen Künstlern zusammen, darunter David Tibet, Douglas Pearce, Steven Stapleton, Anohni, Marc Almond und Rose McDowell. Mit Nature And Organisation nutzte er eine Mischung aus akustischen Instrumenten, surrealen Klangcollagen, Cut-up Super 8mm-Filmen und Tape-Loops, um einen Sound zu kreieren, der später als einflussreich im Genre der post-industriellen Musik angesehen wurde.

Das kultige neofolk-klassische Werk Beauty Reaps The Blood Of Solitude kehrt zurück – sorgfältig remastert und neu aufgelegt für das ultimative Hörerlebnis. Es bietet eine eindringliche Mischung aus barocker Schönheit und apokalyptischem Folk, mit Beiträgen von Mitgliedern von Current 93 und Death In June. Das Album enthält brandneue Artwork von Cashmore selbst. Es ist erhältlich auf exklusivem gelb-rotem Splatter-Vinyl, limitiertem transparentem grün-schwarzem Rauch-Vinyl, klassischem schwarzen Vinyl und CD. Das Veröffentlichungsdatum ist der 15. August 2025.

Die Trackliste zu Beauty Reaps The Blood Of Solitude findet ihr im Time for Metal Release-Kalender:

Michael Cashmore online:

Facebook

Bandcamp