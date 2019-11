Neuborn Open Air Festival 2020: Overkill als Headliner bestätigt

Pressemitteilung des NOAF:

Wir freuen uns außerordentlich euch Overkill als einen der Headliner für nächstes Jahr ankündigen zu dürfen! Seit vielen Jahren versuchen wir die Jungs aus New Jersey in den Neuborn zu locken und sind deshalb besonders stolz darüber, dass es uns nun gelungen ist! Seit Beginn der 80er ist der Fünfer um Bobby „Blitz“ Ellsworth und D.D. Verni für dynamischen, treibenden und absolut kultigen Thrash bekannt. Es gibt wohl kaum eine Band die über solch eine lange Zeit durchweg authentische und starke Veröffentlichungen vorweisen kann. Die Liste der Alben ist lange, denn die bereits 20. Scheibe The Wings Of War kam in diesem Jahr in die Läden und auf Platz 5 der deutschen Charts. Bei den Vorgängern handelt es sich um Klassiker wie Taking Over, The years of decay und Horrorscope, sowie auch spätere Spitzenalben wie Ironbound oder White Devil Armory. Darüber hinaus sind die Auftritte von Overkill, auch wegen der überzeugenden Agilität von Bobby Blitz, unvergleichbar. Stets gut gelaunt und mit einer Energie die selbst den letzten Kuttenträger vom Bierstand in den Pit prügelt, sind die Amis also der perfekte Headliner für das NOAF 2020! Somit bringen wir genau 10 Jahre nach dem legendären Kreator Gig wieder Thrash der ersten Stunde in den Neuborn! Wir freuen uns auf den ultimativen Overkill und sind uns sehr sicher, ihr euch auch!

