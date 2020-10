No Life On Earth: veröffentlichen die zweite Single „Time Is Blind“

Das neue Album von No Life On Earth – Into Fire We Burn wird über Blood Blast Distribution am 30.10.20 veröffentlicht.

No Life On Earth ist eine Band, die sich während der Quarantäne gegründet hat und jetzt ihre EP Into Fire We Burn veröffentlichen. Die Band wurde von dem Gitarristen Alan Wallace (Eminence) und dem Sänger Jay Arriaga (Scattered Storm) gegründet. Bassist PJ (Jota Quest) und Sänger Andre Acosta (Hereafter The Wave) machten das Projekt vollständig. Alle vier Songs auf der EP werden von Namenhaften Gastmusikern begleitetet. Mit dabei sind Andreas Kisser (Sepultura), Cesar Soto (Ministry), Hector Camarena (Hereafter The Wave) und Produzent Tue Madsen.

Tracklist:

Into Fire We Burn – (Featuring Hector Camarena, Hereafter The Wave) The Gravity – (Featuring Andreas Kisser, Sepultura) Nothing Is Real – (Featuring Cesar Soto, Ministry) Time Is Blind – (Featuring Tue Madsen, Antfarm Studios)

Line-Up: