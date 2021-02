NOFX: „Single Album“ am Freitag auf Fat Wreck Chords

Die Punk-Veteranen NOFX veröffentlichen am Freitag ihren neuen Longplayer Single Album auf Fat Wreck.

Das von Bill Stevenson & Jason Livermore (Rise Against, Alkaline Trio, Teenage Bottlerocket) im Blasting Room aufgenommene neue Album, streamt ab sofort auf Consequenceofsound.

Ein interessantes Track By Track mit Fat Mike gibt es dort zudem zu lesen.

Das letzte Studioalbum First Ditch Effort erschien 2016 und stieg hierzulande auf Platz 16 der Album-Charts ein. Im letzten Sommer veröffentlichten die Amerikaner außerdem das Split-Album West Coast vs. Wessex mit dem britischen Singer-Songwriter Frank Turner.

Single Album Tracklist:

1. The Big Drag

2. I Love You More Than I Hate Me

3. Fuck Euphemism

4. Fish In A Gun Barrel

5. Birmingham

6. Linewleum

7. My Bro Cancervive Cancer

8. Grieve Soto

9. Doors and Fours

10. Your Last Resort

http://www.nofxofficialwebsite.com

https://www.facebook.com/NOFX/

Quelle: Starkult Promotion