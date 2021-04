Northern Light: Veröffentlichen Video zur Single „Self Destruction“

Nachdem wir jetzt schon seit über einem Jahr mit Corona leben, und ich in einer viel zu kurzen Phase der Lockerung meine letzte Liveshow am 30.10.2020 erlebt habe, freue ich mich ja sehr darüber, dass es zumindest mit neuen Releases wieder an Fahrt aufgenommen hat. In der Undergroundszene hat es da sowieso eher nur einen relativ kurzen Stillstand gegeben. Die Bands haben sich schnell mit der neuen Situation arrangiert und liefern neue Songs, manchmal auch ein Video.

Auch die Düsseldorfer Band Northern Light, die im Jahr 2019 gegründet wurde und irgendwo zwischen Metalcore und Melodic Hardcore unterwegs ist, arbeitet fleißig weiter an ihrer Debüt-EP. Im August letzten Jahres haben sie die erste Single Northern Light veröffentlicht, jetzt folgt mit Self Destruction der zweite Appetithappen auf die EP. Das Thema des Songs ist kein positives, es geht nämlich, wie es der Songtitel schon sagt, darum, dass wir die einzige Welt, die wir haben, selbst zerstören und uns somit selbst unserer Lebensgrundlagen berauben.

Mit dem coolen Intro bauen die Jungs schon mal sehr geschickt einen ersten Spannungsbogen auf, und ich warte neugierig darauf, wann der Pfeil loszischt. Dann geht’s auch schon mit Voll-Karacho los, die Growls von Pascal werden durch die Shouts von Johannes fast noch in ihrer Wirkung verstärkt. Dann wird das Tempo verlangsamt, der Pfeil hat sein Ziel gefunden und zittert noch ein wenig nach. Aber zack, gleich den nächsten Pfeil aus dem Köcher gezogen, angelegt und den Bogen straffgezogen – ja, ich habe vorgestern mal wieder Robin Hood geguckt 😀 Das machen die Jungs aber tatsächlich sehr geschickt mit den Tempowechseln, und vor allem auch dem Aufbau im Prechorus. Da sie ja gesangstechnisch mit zwei Shoutern und ein Mal Clean Vocals richtig gut aufgestellt sind, kommt hier noch ein weiterer Kontrast ins Spiel. Von „Saitenfraktion“ kann ich hier nicht sprechen, das sind ja die gleichen Jungs, aber die haben sich ihre treibenden Riffs schon passgenau in den Song geschrieben. Sehr gut gemacht ist auch der streckenweise Gleichklang zwischen Gitarre und Drums, da kann man schon mal gepflegt mitnicken.

Hier noch mal alle wichtigen Infos im Überblick:

Artist: Northern Light

Herkunft: Düsseldorf, Deutschland

Single: Self Destruction

Genre: Metalcore, Melodic Hardcore

Release: 02.04.2021

Label: Eigenproduktion

Link: https://www.facebook.com/Northern.Light2019/

Bandmitglieder:

Gesang und Bassgitarre – Pascal Gose

Gitarre und Cleanvocals – Alexander Adelmeyer

Gitarre und Gesang – Johannes Esser

Schlagzeug – Jonas Grupe