Northmaan: Video zur Unplugged-Version von „Persevere“ veröffentlicht

Northmaan kommentiert die Geschichte hinter der Überarbeitung des Tracks:

„Die Unplugged-Version von Persevere entstand aus einer Idee, die ich hatte, als ich in einem alten Areal spazieren ging, das früher einmal ein Wald war. Es gibt Abschnitte aus der Albumversion, die meiner Meinung nach gut zusammenpassen. Ich wollte auch die melodische Seite weicher halten, um die Gitarren zu begleiten. Es ist in keiner Weise ein neu geschriebener Track, eher ein Seitenblick mit der ursprünglichen Botschaft und subtilen dunklen Tönen, die den Northmaan-Vibe präsent halten.

„Das Video hat eine ganz eigene Botschaft. Etwas, über das ich mich geärgert und aufgeregt habe, aber darüber könnt ihr euch selbst eine Meinung bilden – viel Spaß!“

Die Originalversion des Tracks ist auf dem selbst betitelten Album Northmaan enthalten, das am 26. März 2021 auf Devfire Entertainment veröffentlicht wurde.

Northmaan wurde in den Northstone Studios in Südwales aufgenommen. Aufgenommen, produziert und abgemischt wurde es von Jayce Lewis, dem renommierten Solokünstler, der mit Künstlern wie Queen, Gary Numan, Acid Reign, Robyn, Fear Factory und einem Mitglied von Ex-Fear Factory-Frontmann Burton C. Bells Ascension Of The Watchers zusammengearbeitet hat.

