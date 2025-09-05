Novembers Doom: enthüllen Videoaufnahmen zu „Ravenous“ aus ihrem kommenden Album „Major Arcana“

Etwas Unheimliches bahnt sich an: Novembers Doom haben Videoaufnahmen eines vermissten Wanderers entdeckt, der auf schreckliche Horrorszenarien und Hexerei gestoßen ist. Das begleitende Videomaterial trägt den Titel Ravenous und wird nun im Zusammenhang mit dem kommenden neuen Album Major Arcana der amerikanischen Dark-Metal-Veteranen veröffentlicht. Seht euch das Video hier an:

Video-Credit by RHQ Productions

Novembers Doom äußern sich zur neuen Veröffentlichung von Ihrem Ravenous-Tape. Sänger Paul Kuhr erklärt: „Our death metal anthem is driven by raw motion, delivering a hard and merciless attack.“ Er fügt hinzu: „The song tells the tale of raw emotion where an unstoppable thirst requires immediate attention. The content of this music video is a bit different for Novembers Doom, yet it was incredibly fun to make.“

Major Arcana – Trackliste:

1. June

2. Major Arcana

3. Ravenous

4. ercy

5. The Dance

6. The Fool

7. Bleed Static

8. Chatter

9. Dusking Day

10. XXII

Artwork by STRXart

Layout by Łukasz Jaszak

Gastmusiker:

Ben Johnson – Keyboards auf allen Titeln

Rhiannon Kuhr – Hintergrundgesang auf Chatter, Dusking Day und XXII

Das zwölfte Studioalbum dieser Meister des düsterem und nachdenklichen Metals wird am 19. September 2025 erscheinen. Macht euch bereit, Major Arcana zu hören und es in einer sehnsüchtig erwartenden Welt entfesselt zu sehen!

Unsere TFM-Redakteurin Franziska W. hat sich Novembers Dooms neues Meisterwerk schon im Vorab gekrallt und für euch reingehört. Dabei sind satte 9,5 von 10 Punkten raugesprungen! Lest gern hier ihre Meinung zu Major Arcana:

Novembers Doom kehren mit ihrem zwölften Studioalbum zurück, das den Titel Major Arcana trägt. Nach sechs langen Jahren seit ihrem gefeierten letzten Werk Nephilim Grove (2019) haben die amerikanischen Dark-Metal-Veteranen die Messlatte noch höher gelegt, indem sie ein Konzeptalbum geschaffen haben, das thematisch von Tarot und Wahrsagerei inspiriert ist. Dieses übergreifende Thema spiegelt sich sowohl im Artwork und Design von Major Arcana als auch im lyrischen Storytelling des gesamten Albums wider. Novembers Doom gehen mit neuem Elan und dem brennenden Wunsch voran, ihre künstlerischen Grenzen weiter zu erweitern.

Gegründet 1989 in Chicago, Illinois, von Sänger Paul Kuhr, haben Novembers Doom über mehr als drei Jahrzehnte hinweg kontinuierlich gewachsen und sich weiterentwickelt. Ursprünglich als einer der Vorreiter des amerikanischen Death Doom aufgetaucht, setzte ihr Debütalbum Amid Its Hallowed Mirth Anfang 1995 die Band auf einen dunklen musikalischen Kurs. In den folgenden Jahren haben sie ihren Stil allmählich verfeinert und entwickelt, den sie als Dark Metal bezeichnet haben. Ihr unverwechselbarer Sound umfasst viele verschiedene Elemente und musikalische Einflüsse, die Novembers Doom zu einer einzigartigen Band machen, die schwer zu kategorisieren ist. Diese Evolution ihres charakteristischen Stils hat viel Lob und Anerkennung aus dem Metal-Underground und darüber hinaus erhalten. Alben wie The Knowing (2000), The Pale Haunt Departure (2005) und Bled White (2014) wurden von Kritikern, Fans und Kollegen gleichermaßen hoch gelobt.

Die Kunst von Novembers Doom, ihre Wurzeln im Death Metal und Doom nahtlos mit progressiven, folkigen und klassischen Rockeinflüssen zu verbinden, hat es der Band ermöglicht, sich auf frische und überraschende Weise weiterzuentwickeln, während sie stets ihr charakteristisches Gefühl und die Atmosphären beibehalten haben, die über die gesamte Karriere der Band konstant geblieben sind. Nach den verschiedenen Prüfungen und Herausforderungen, die die Welt in den letzten Jahren präsentiert hat, treten Novembers Doom in ihr 36. Jahr mit neuem Fokus und Aufregung über ihr neues Album Major Arcana ein.

Von den eindringlich ätherischen Vibes des Eröffnungstracks June über brutal drückende Songs wie Ravenous bis hin zur epischen Traurigkeit und Sehnsucht in Tracks wie Mercy und Bleed Static sowie den frenetisch energetischen Hooks in The Fool und Dusking Day zeigt ihr zwölftes Werk, dass Novembers Doom ein breites Spektrum an Klängen und Emotionen abdecken. Einmal mehr, mit dem Produktionsteam des Engineers Chris Djuricic im Belle Sound Studio und dem legendären Dan Swanö, der für Mixing und Mastering verantwortlich ist, unterstreicht Major Arcana mutig den Ruf der Band, außergewöhnliche Alben zu liefern, die gleichzeitig dunkel, schwer, episch und emotional bewegend sind.

Novembers Doom sind:

Paul Kuhr – Gesang

Larry Roberts – Leadgitarre

Vito Marchese – Rhythmusgitarre

Mike Feldman – Bassgitarre

Garry Naples – Schlagzeug

