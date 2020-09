Nuclear: präsentieren ihr neues Album

Nuclear sind zurück, haben nach ihrer erfolgreichen Tour mit Abbath, Vltimas und 1349 direkt beim letzten Gig in Schweden bei Black Lodge unterschrieben und servieren Euch jetzt eine der brillantesten Thrash-Metal-Attacken des Jahres!

Wer sich noch an Formula For Anarchy erinnert, weiß, was hier im Anmarsch ist. Die Chilenen stehen für eine mit Hardcore und Punk gewürzte Old-School-Variante, die mit einer unglaublichen Frische in die Ohren und Glieder knallt. Murder Of Crows zeigt die Band vielseitiger, aber immer noch punktgenau und brutal.

Hier kann das Album vorbestellt werden: https://orcd.co/murder-of-crows

Tracklist

01. Pitchblack (Intro)

02. Murder Of Crows

03. No Light After All

04. When Water Thickens Blood

05. Friendly Sociopath

06. Abusados

07. Misery Inc.

08. Facing Towards You

09. Hatetrend

10. Blood To Spare

11. Useless To Mankind

Nuclear

Murder Of Crows

Black Lodge / Rough Trade

VÖ: 13.11.2020

http://www.facebook.com/nuclearcl

https://open.spotify.com/artist/5ODa95P58TRNxymAD9moqt?si=KUpw1gbfSYmU3J4Os4WJoQ