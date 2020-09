Obscura: Steffen Kummerer führt seine ESP Custom Gitarre vor

Grund zur Freude im Obscura Headquarter: In einem brandneuen Video führt Gitarist und Sänger Steffen Kummerer sein neues ESP Guitars Japan Custom Modell vor – von der außergewöhnlichen Form bis hin zu ausgewählten EMG Pickups ein Unikat.

Nach der Gründung der beiden Bands Obscura und Thulcandra 2002 und 2003, führt Kummerer beide Gruppen auch heute noch an und etablierte sich weltweit als Sänger und Gitarrist. Obscura selbst erarbeiteten sich einen festen Platz und Anerkennung in der Szene mit bisher fünf Studioalben, die großen Anklang bei Fans ebenso wie der Presse fanden, ebenso wie bei hunderten von Shows auf der ganzen Welt. Indem sie großen Wert auf Songs mit Wiedererkennungswert und auf ihr Songwriting legten, durften Obscura sich schnell zur modernen Elite des Genres zählen.

Auf der Grundlage der Arbeit mit Obscura, nahm Kummerer an zahlreichen Death To All / Death DTA in Europa sowie Süd- und Zentralamerika teil und spielte dort späte Werke Chuck Schuldiner gemeinsam mit Originalmitgliedern wie Gene Hoglan (Testament, Death, Dark Angel), Steve DiGiorgio (Death, Sadus, Soen), Sean Reinert (Death, Cynic), Paul Masvidal (Death, Cynic), Bobby Koelble (Death) und Max Phelps (Exist).

2017 verließ Kummerer RAN Guitars nach fünfzehnjähriger erfolgreicher Zusammenarbeit. Steffen Kummerer sagt:

„Drei Jahre arbeiteten ESP Guitars an diesem außergewöhnlichen Instrument und haben nun eine Gitarre entworfen, die perfekt zu meinen Bedürfnissen im Studio und auf der Bühne passt. Über eine lange Zeit hinweg habe ich mit großartigen Menschen in Deutschland, den USA und Japan daran gearbeitet – eine Zusammenarbeit, die in eine einzigartige Gitarre feinster japanischer Handwerkskunst resultiert ist. Makoto Suzuki und sein Team haben eine perfekt gebaute, fantastische Gitarre geliefert – höchste Qualität kombiniert mit atemberaubendem Design. Die Auswahl aus weiteren Scalloped Frets, maßgeschneidertem Ausschnitt und angepassten Lösungen für ziemlich alle Bedürfnisse verbessert das Spielgefühl erheblich.

Ich freue mich darauf, das nächste Obscura Album damit bald aufzunehmen und mit den Proben für die kommenden Touren und Festivals zu beginnen. Zusammen mit Christian Münzner, Jeroen Paul Thesseling und David Diepold hat ein neues Kapitel der Band begonnen und wir sind voller Vorfreude, neue Musik mit unserem neuen Partner Nuclear Blast veröffentlichen zu können.“

