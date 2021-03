Oceanhoarse: präsentieren brandneue Single

Oceanhoarse, die vierköpfige Heavy Metal Band aus Helsinki, Finnland, agiert seit ein paar Jahren mit einer unerbittlichen Selfmade-Attitüde und veröffentlichte bis heute eine Reihe von Singles, eine EP (Voluntary Bends, 2019) und ein Livealbum (The Damage Is Done – LIVE!, 2020). Frisch unterschrieben bei Noble Demon, schaltet die Band im Jahr 2021 einen weiteren Gang höher und veröffentlicht mit One With The Gun einen brandneuen Track, welcher die Liebe der Band zu Gesangsharmonien und drückenden Riffs präsentiert, das Ganze untermalt mit einer starken Botschaft:

”One With The Gun erzählt von einem perversen Machtgefühl, das manche Menschen tief zu treffen scheint, wenn sie eine Waffe in die Hand nehmen. Es gibt ständig schreckliche Nachrichten über die Konsequenzen dieser „Ich bin das Gesetz“ -Einstellung, die viel zu oft auf der ganzen Welt vorkommt. Die Aussage, die der Song macht, ist eindeutig gewaltfrei, obwohl der Titel beim ersten Blick ziemlich bedrohlich klingt.“ kommentiert Bassist Jyri Helko und fährt fort: „Wir sind wirklich begeistert, mit Noble Demon zu arbeiten! Auch wenn es ein ziemlich junges Label ist, haben die Leute dahinter einen starken Hintergrund in der Industrie und sie haben es bereits geschafft, ein ziemlich beeindruckendes Roster, mit grandiosen Bands wie Mercury Circle und neu aktivierten Dawn Of Solace, aufzubauen. Wir beginnen gerade mit den Aufnahmen zu unserem ersten Full-Length-Studioalbum, das im Herbst erscheinen soll, also macht euch bereit für Heavy F*cking Metal aus Finnland!“

Das noch unbetitelte Debüt-Studioalbum soll im August 2021 über Noble Demon veröffentlicht werden. Nachdem die Band bereits Shows von Tokio (gemeinsam mit Beast In Black) bis nach Mitteleuropa, im Vorprogramm des ehemaligen Nightwish-Sängers und Bassisten Marko Hietala, gespielt hat, sind für 2021 aktuell folgende Termine angekündigt:

May 14th Telakka, Helsinki FIN

Aug 13th-14th North of Hell Festival, Oulu FIN

Dec 26th Hoarsefest, On the Rocks Helsinki FIN

http://nobledemon.com

http://www.facebook.com/oceanhoarse

Quelle: ALL NOIR