Oceans: veröffentlichen neue Single „Against All Odds“

Die österreichisch-deutschen Post Death Metaller Oceans haben heute ihre neue Single Against All Odds veröffentlicht. Sie lassen trotz der aktuellen Krise keine Zeit verstreichen und legen direkt mit diesem neuen Titel nach, obwohl ihr hochgelobtes Album The Sun And The Cold erst wenige Monate alt ist.

Vor einigen Wochen hat die Band ihre Fans zu einer Mitmach-Aktion aufgerufen um Teil des Songs und des Musikvideos zu sein. Jeder Fan konnte Audio- und Videomaterial zu Against All Odds bei steuern und heraus gekommen ist das offizielle Musikvideo. Schaut es euch hier an:

Die Band sagt dazu: „Das war eine großartige Erfahrung. In Against All Odds stecken fast 100 fantastische Clips von unseren Fans überall auf der Welt! Wir waren wirklich überwältigt von dem vielen positiven Feedback dazu. Ich finde, das ist ein beeindruckendes Projekt, das beweist, wie einfach so eine Zusammenarbeit im digitalen Zeitalter sein kann. Jetzt können wir nur noch sagen: Genießt den Song, bleibt gesund und gebt niemals auf!„