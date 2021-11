Once Human: widmen ihre neue Single „Cold Arrival“, einem viel zu früh verstorbenen und engem Freund der Band

Once Human kommen gerade von ihrer lang erwarteten US-Tour mit Cradle Of Filth zurück und das neue Video / Single Cold Arrival ist ihr Geschenk an die Fans, die sie in dieser verrückten Zeit auf der Tour begleitet haben. Mit Cold Arrival veröffentlichen Once Human ihre dritte Single aus dem kommenden neuen Studioalbum Scar Weaver (erscheint am 11. Februar 2022). Der Song wurde in Erinnerung an einen Freund der Band geschrieben. Um tiefer in den Song eintauchen zu können, findet ihr den Songtext im weiteren verlauf dieses Beitrags.

Max Karon sagt zum neuen Song:

„Zu Beginn der Pandemie haben wir als Band jemanden verloren, der uns sehr nahe stand und uns lieb war. Mit Jared zusammen zu sein, war unsere gemeinsame Verbindung zu gesunden Gewohnheiten und persönlicher Stärke. Er war sympathisch, lustig und eine ständige Quelle der Weisheit. Für uns war er wie ein fester, unveränderlicher Bestandteil unseres Lebens. Er verließ uns plötzlich und ohne Vorwarnung. Diese letzten achtzehn Monate waren eine feierliche Erinnerung daran, dass das Leben, das wir führen, und die Menschen, die wir kennen, nicht unsterblich sind. Die Anerkennung dieser harten Realität ist Cold Arrival„.

Das Video wurde auf der Tournee im Oktober 2021 gedreht.

Regie und Schnitt: Thomas Crane von KillDevil Films.

Zusätzliches Fan-Material und Dank an: Brittney Rose, Karina Macias 6 Kyle Castillo.

Lyrics (by Lauren Hart):

I ran so blind

Into the blades of your life

Gray and disguised

And peeled my eyes

As they unfurled

The colors of your world cut like a knife

Open wide

Lesions unhealed absorbed the atmosphere

And killed your fight

Prism inside, crushed in two

Devours light with you

Cold arrival

Cold arrival

Sun on your face is gone and haunting me

All of the ways that you’d alleviate

Your heart, your head

Dawn in the dark

Oh, you radiate part of the soul that won’t let you fade away

(Away)

Endure

Cauterize the vein of memory

That suffocates mirth of final days

In crimson lakes

Unearth the cage of my chest

To bury you to rest

There is no fight anymore, no

Thought it would be a battle

Not a war

Let go of why you’re in a hole

I know to hold on

To who you were before

Cold Arrival

My visions, strong in my denial

It’s so vicious when young life expires

Still picture, wrong frame of mind

I know to hold on

To who you were before