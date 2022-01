Orden Ogan: müssen ihre Tour absagen

Die Lage bleibt weiter schwierig bis unmöglich: auch Orden Ogan müssen ihre Final Days Europatour aufgrund der anhaltenden pandemischen Situation absagen. Am 11. Februar hätte der Startschuss für die Tour zum neuen Album Final Days in der Münchner Muffathalle fallen sollen. Ursprünglich im September 2020, mit special guests Grave Digger und Rage, geplant ist dies nunmehr die 3 Verschiebung, bei der Orden Ogan die Brothers Of Metal und Wind Rose im Gepäck gehabt hätten. Die Band und Decibel Touring haben bis zuletzt versucht eine Durchführung zu ermöglichen, doch nun muss die Tour in Deutschland, Frankreich, Schweiz, BeNeLux und Russland, entfallen.

Nachholtermine sind nicht mehr geplant, man möchte erst die weiteren Entwicklungen abwarten.

Ein kleiner Lichtblick: die Show im Hellraiser* (Leipzig) am 19.02.2022, sowie die Show in der Islington Assemly Hall* (London) am 05.03.2022 können unter Auflagen stattfinden. (*nur Orden Ogan mit neuen Supports)

Tickethalter erhalten eine Rückerstattung des Kaufpreises an den Vorverkaufsstellen an denen sie ihr Ticket gekauft haben!

Im März 2021 erschien das neue Album Final Days via AFM Records und erreichte Platz 3 der offiziellen deutschen Albumcharts. Ein Science Fiction-Konzeptalbum, das soundtechnisch keine Wünsche übrig ließ und Metalfans international zu begeistern verstand. Längst zählen die Sauerländer zur internationalen Speerspitze des Power Metals und sind als feste Instanz der neueren Metal-Generation etabliert.

Wann die neuen Songs zum ersten Mal auf Tour präsentiert werden können, steht erst einmal in den Sternen.

