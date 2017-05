Die deutschen Bombast-Metaller ORDEN OGAN, deren Erfolgskurve in den letzten Jahren immer steiler nach oben geht, veröffentlichen am 07.07.17 ihr neues Studioalbum „GUNMEN“ via AFM Records weltweit. Diesmal hat es ORDEN OGAN in eine düstere Fantasy-Version des Wilden Westens verschlagen.

Gefeiert wird diese Veröffentlichung mit 3 Releasekonzerten am

07.07. in HAMBURG auf der MS STUBNITZ (Schiff)

08.07. in BESTWIG / FORT FUN ABENTEUERLAND stilecht im SALOON

09.07. in MÜNCHEN im allseits bekannten BACKSTAGE

Karten gibt es exklusiv im AFM Records Webshop. Als Dankeschön für jahrelange Treue verschenken ORDEN OGAN zu jedem im Vorverkauf bestellten Ticket zusätzlich noch eine exklusive und unveröffentlichte Live CD!

Quelle: www.rosenheim-rocks.de

Kommentare

