Otherwise: Band mit erster Auskopplung aus der neuen EP

Otherwise und Mascot Records (Mascot Label Group) präsentieren die erste Auskopplung aus der neuen EP der Band mit dem Titel Defiance.

Adrian Patrick von Otherwise sagt: „Die erste Single Halo, ist eine schon ältere Komposition. Geschrieben in Los Angeles und aufgenommen in Las Vegas, funktioniert sie als himmlischer Mittelfinger an jeden Heuchler da draußen… einschließlich derer im Spiegel.“

Die EP wird B-Seiten, Live-Aufnahmen und besondere Gäste enthalten. Weitere Details werden in den kommenden Monaten bekannt gegeben. Patrick reflektiert: „Die Pandemie hat den Albumzyklus von Defy praktisch zum Stillstand gebracht, und das war ehrlich gesagt herzzerreißend. Aber wir nahmen den riesigen, immerwährenden Stein auf unserer Schulter und machten daraus eine Chance, eine, in der wir unserer Kunst neues Leben einhauchen konnten, indem wir die Musik in einem akustischen Live-Setting wieder aufnahmen und einige unserer Lieblingssongs aus den Defy-Sessions, die vielleicht nicht die gebührende Aufmerksamkeit erhalten hatten, vollständig produzierten. Daher haben wir, ganz im Sinne der Rock’n’Roll-Soul-Rebellen, diese kommende Veröffentlichung Defiance genannt.“ Die kumulativen Streams des auf Defy enthaltenen Repertoires übersteigen 11 Millionen Plays, während die Singles Lifted und Crossfire in den Active Rock Radio Charts landeten.

Am 22. Mai werden Otherwise den Rock ‚N‘ Run in ihrer Heimatstadt Las Vegas veranstalten. Wie die Band auf Facebook mitteilt:

„VEGAS!!! Something special is going down on May 22nd!!! We are raising money for High School Music Programs in Las Vegas & supporting the Life By Music mission by participating in their first annual 5k fundraiser!! Saturday May 22nd join us in the morning as we run our first 5k! You can run it, walk it or donate to it from anywhere!!

Then that evening we will be getting loud & proud outside on the green while we raise more money, it’s going to be a TIGER BLOOD kind of Celebration!!

Any runners out there want to come join us for a good cause?!?!