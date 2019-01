Overkill: zeigen ersten Teil der „Welcome To The Garden State“-Dokumentation

Die legendären New Jersey-Thrasher Overkill kündigen an, ihr 19. Studioalbum, mit dem Titel The Wings Of War, am 22. Februar 2019 via Nuclear Blast Records zu veröffentlichen.

Heute zeigt die Band den ersten Part ihrer mehrteiligen Dokumentationsreihe mit dem Titel Welcome To The Garden States, in dem über die Anfänge von Overkill erzählt wird und die Band erklärt, wie jedes Mitglied zu der Truppe gestoßen ist. Seht das Video hier.

Weitere Teile der kleinen Dokureihe über den Weg zu dem fertigen Studioalbum The Wings Of War werden in Kürze veröffentlicht.

Hier gibt es das aktuelle Lyricvideo zu Last Man Standing zu sehen.





Bestellt Euch The Wings Of War und erhaltet damit auch Last Man Standing als Sofort-Download oder streamt den Song: http://nuclearblast.com/overkill-thewingsofwar

The Wings Of War wurden in den Gear Recording Studios in New Jersey, im SKH Studio in Florida und Jrod Productions von Bassist D.D. Verni und Gitarrist Dave Linsk aufgenommen. Das Album wurde von der Band selbst produziert, Chies „Zeuss“ Harris kümmerte sich um den Mix und das Mastering.

Das Album-Cover wurde erneut von Travis Smith (Nevermore, Opeth, Soilwork, Death) erstellt.

Die Trackliste liest sich wie folgt:

1. Last Man Standing

2. Believe In The Fight

3. Head Of A Pin

4. Bat Shit Crazy

5. Distortion

6. A Mother’s Prayer

7. Welcome To The Garden State

8. Where Few Dare To Walk

9. Out On The Road-Kill

10. Hole In My Soul

Der Vorverkauf von The Wings Of War läuft seit dem 14. Dezember 2018.

Overkill Tourdates:

Killfest 2019

w/ Destruction, Flotsam And Jetsam, Meshiaak

08.03. I Bologna – Zona Roveri

09.03. I Fontaneto d’Agogna (NO) – Phenomenon

10.03. D Munich – Backstage

11.03. H Budapest – Barba Negra Music Club

12.03. PL Wroclaw – A2

13.03. PL Gdansk – B90

14.03. D Berlin – Columbia Theater

15.03. NL Eindhoven – Effenaar

16.03. D Osnabrück – Hyde Park

17.03. D Frankfurt – Batschkapp

18.03. CH Zurich – Dynamo

20.03. F Paris – Le Trabendo

21.03. UK London – O2 Academy Islington

22.03. UK Pwllheli – Hammerfest

23.03. IRL Dublin – The Academy

24.03. UK Glasgow – SWG3

03. – 06.07. D Ballenstedt – Rockharz Open Air

Overkill sind:

Bobby „Blitz“ Ellsworth – Vocals

D.D. Verni – Bass

Dave Linsk – Lead Guitar

Derek Tailer – Rhythm Guitar

Jason Bittner – Drums

Weitere Infos:

www.wreckingcrew.com

www.facebook.de/overkillwreckingcrew

www.nuclearblast.de/overkill

Kommentare

