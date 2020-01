Ovo: „Queer Fight“ ist die erste Single aus dem kommenden Album Miasma

Das radikale italienische Duo Ovo gehört im Noise Rock zu den Haushaltsnamen. Die Band hat zuletzt über das Ufomammut-Label Supernatural Cat veröffentlicht. Jetzt haben Ovo bei der renommierten kanadischen Company Artoffact unterschrieben, die man von Großartigkeiten wie Gold, Kælan Mikla, Actors und Front Line Assembly kennt und schätzt. Nun haben sie die erste Single mit dem Titel Queer Fight veröffentlicht!

Ovo liefern auch gleich ein Statement zum Song: „Queer Fight is our personal ode to positive rage. It is the metaphor of everyday life: people fighting rules which don’t give space for diversity, a challenge against the inflexibility of the society. It wants to be a motto for a united fight for everybody’s freedom.“



Queer Fight kann HIER gestreamt werden. Ein Spotify Link zum Song ist HIER zu finden.



Das neunte Ovo-Album Miasma erscheint am 07.02.2020 und kann hier vorbestellt werden: https://orcd.co/ovomiasma

Eine Europa-Tour folgt ab Februar (siehe Tourdates unten).