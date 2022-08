OvO: präsentieren ihr neues Video zu „Distillati Di Tenebre, Part 1“

Aufbauend auf dem Erfolg ihrer neuesten Single Distillati Di Tenebre, Pt. 1 hat das italienische experimentelle Rock-Duo OvO ein neues Video zum Track veröffentlicht. Der Track stammt von ihrem kommenden Album Ignoto, das am 23. September über Artoffact Records erscheinen wird.

Die Band sagt über das Video:

„Distillati Di Tenebre, Part 1 ist der Beginn der Zusammenarbeit zwischen OvO und der Videokünstlerin Sara Dresti. Dies ist ein sehr dunkler Track von einem sehr dunklen Album, und Sara hat einen sehr dunklen Stil. Sie arbeitet nachts, und irgendwie spürt man das. Sara wird das ganze Album in ein Videoprojekt verwandeln. Dies ist also nicht nur ein Auftrag, sondern eine echte künstlerische Zusammenarbeit, bei der Musik und Video in einem engen Dialog stehen. Da Distillati Di Tenebre ein Song in vier Teilen ist, wird das gesamte Video erst dann seine endgültige Form erreichen, wenn alle vier Teile veröffentlicht werden. Die Stadt. Menschen. Tiere. Nacht. Ein unsicheres Gefühl. Alles durch Augen gesehen, die nicht menschlich sind.“

Vor kurzem kündigten OvO auch eine Reihe von europäischen Tourdaten zur Unterstützung von Ignoto an. Die Tour beginnt am 30. September in Brüssel und endet am 12. Dezember in Bologna.