Papa Roach: veröffentlichen neue Single und Video zu „Even If It Kills Me (Reimagined)“

Papa Roach haben eine brandneue Version ihres weltweiten Hits Even If It Kills Me (Reimagined) über ihr eigenes Label New Noize Records/ADA veröffentlicht. Der Track wurde von der Band und Joshua Landry produziert und folgt der Originalsingle, die Platz 1 des US Rock Radio erreichte und damit ihren 13. Chart-Einstieg markiert.

Das Video kann hier angesehen werden:

“It’s a welcome challenge to us, to take a track and flip it on its head. This song was perfect for that exercise” erzählt Sänger Jacoby Shaddix. “It shines in a new way that we’re extremely proud of.”

Even If It Kills Me (Reimagined) ist eine Neuinterpretation der aktuellen Single und präsentiert den Hit in neuem Licht, mit einem melodischen Arrangement und dem unverwechselbaren Gesang des vielseitigen Frontmanns Jacoby Shaddix. Ab heute gibt es zudem ein offizielles Musikvideo, das als Fortsetzung der Originalversion konzipiert ist. Jesse Davey und Ed Shiers führten bei beiden Videos Regie.

Am 20. März eröffnete die Band den nordamerikanischen Teil der Rise Of The Roach-Tour in Houston, Texas. Die Tour führt durch Europa, Großbritannien und in zwei Etappen durch Nordamerika. Auf Tour präsentieren Papa Roach ihre bisher größte Live-Produktion nehmen die Fans mit auf eine aufregende Reise durch ihren Highlight-reichen Musikkatalog und zelebrieren das 25-jährige Jubiläum des legendären Durchbruchsalbums Infest. Zu den Special Guests der Welttournee zählen Rise Against und Underoath in den USA.

Kommende Termine in Deutschland, Österreich und der Schweiz:

30.07.2025 – 02.08.2025 – (DE) Wacken, Wacken Open Air 2025

06.08.2025 – 10.08.2025 – (DE) Eschwege, Open Flair 2025

08.08.2025 – (DE) Rothenburg Ob Der Tauber, Taubertal-Festival 2025

09.08.2025 – (DE) Hamburg, Elbriot Festival 2025

12.08.2025 – (DE) Saarbrücken, Saarlandhalle

13.08.2025 – (AT) Sankt Pölten, FM4 Frequency 2025

14.08.2025 – (CH) Gampel-bratsch, Open Air Gampel 2025