Peter Knorn: veröffentlicht sein zweites Buch im Juni

Er hat es also wieder getan! Peter Knorn alias Fargo-Pedder, Bassist der Hannoveraner Band Fargo und Chef der Hardrocker Victory (1985 – 2011), bringt zum zweiten Mal seinen nahezu unerschöpflichen Erfahrungsschatz zu Papier. Mit seinem ersten Buch Bis Hierhin Und So Weiter (2016) hat er bereits viel Staub aufgewirbelt. Jetzt greift er den Faden wieder auf und erzählt noch mehr Spannendes, Skurriles und Humorvolles aus einem Metier, das er seit mehr als 45 Jahren wie seine Hosentasche kennt – den Rock ’n‘ Roll.

Im Unterschied zum ersten Buch beleuchtet Knorn diesmal weniger seine persönliche Musikerkarriere, sondern betrachtet die Szene aus der Vogelperspektive, inklusive seiner reichhaltigen Erinnerungen als Manager der britisch-amerikanischen Rocklegende UFO. Mit spitzer Feder, hintergründigem Humor und verbriefter Fakten Sicherheit beleuchtet er die zurückliegenden 20 Jahre seiner Schützlinge, aber natürlich auch ihre kleinen Schwächen.

Gleichzeitig weitet der Autor seinen publizistischen Streifzug auf die Geburt des Krautrocks (Jane, Epitaph, Kraan etc.) in den späten Sechzigern aus, erinnert an Hannovers Kneipenlandschaft der 1970er/1980er Jahre und an liebenswerte Randerscheinungen wie den Trip des ehemaligen Scorpions/UFO-Gitarristen Michael Schenker von Phoenix, Arizona nach Mexiko … auf einem Fahrrad.

Kein Zweifel: Knorn ist nicht nur ein Bassist, wie er im Buche steht, sondern ebenso scharfsinniger Beobachter des unfassbaren Wahnsinns, der täglich auf unserem Planeten tobt. Dabei äußert er sich nie selbstgerecht, sondern wunderbar offen, selbstkritisch, launig, mit Witz und Wortspielereien, die unter anderem seinen letzten Zahnarztbesuch beschreiben oder die Entstehung der Welt analysieren, und dabei der Bassgitarre eine ebenso große Bedeutung beimessen wie Äpfeln.

Kurzum: Knorn at his best, oder wie Fargo-Pedder es selbst formulieren würde: „Der Bassist als Laune der Natur!“

Fargo-Peterchens Mondfahrt – Ein Blick Nach Vorn Und Zwei Zurück erscheint am 25.06.2021! Im Steamhammer Shop kann man das Buch exklusiv als eine vom Autor signierte Ausgabe jetzt vorbestellen: http://shop.steamhammer.de/products/698957-peter-knorn-fargo-peterchens-mondfahrt-ein-blick-nach-vorn-und-zwei-zuruck

Angaben zum Buch:

Autor – Peter Knorn

Lektorat – Hollow Skai

Layout – Andreas Zickert

Covergestaltung – Nikolas Fritz

Cover-Foto: – Martin Huch

Hardcover – 252 Seiten

Verlag – SPV GmbH

Auflage – 1. Auflage (25.06.2021)

Druck – TZ-Verlag

Sprache – deutsch

ISBN Nummer – 978-3-938652-45-9

Größe – 145 x 210 mm

