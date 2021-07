Philm: präsentieren neuen Schlagzeuger

Das experimental Heavy-Rock-Trio Philm aus Los Angeles, Kalifornien, bestehend aus Sänger/Multi-Instrumentalist Gerry Nestler (Civil Defiance, Kkleq Muzzil) und Bassist Pancho Tomaselli (War, Ultraphonix), hat die Verpflichtung des neuen Schlagzeugers Anthony Drinkwater bekannt gegeben. Anthony wird sein Live-Debüt mit der Band bei drei anstehenden Shows in Südkalifornien geben. Drinkwater tritt in die Fußstapfen von Original-Schlagzeuger Dave Lombardo (ex-Slayer) und Anderson Quintero, der auf dem 2021 erschienenen Time Burner (Metalville / Rough Trade) mitwirkte.

„Nachdem wir unser letztes Video zu Cries Of The Century mit unserem befreundeten Regisseur Rick Kosick gedreht hatten, hatten wir das Gefühl, dass wir einen festen dritten Mittstreiter für Philm finden müssten“, erklärt Tomaselli. „Also rief ich meinen Freund Jon (D’Auria) vom Bass Magazine an, um ihn um Rat zu fragen und vielleicht die richtige Person zu finden. Er gab mir eine Telefonnummer, die zu einer weiteren Nummer führte, und schließlich führte eine der Empfehlungen zu Anthony. Wir gaben ihm ein paar Songs, aber als er zum Probespiel kam, hatte er schon mehr Stücke drauf und machte es richtig gut. Das zeigte seine Hingabe und wie sehr er den Auftritt wollte. Anthony spielt sich den Arsch ab und ist die perfekte Besetzung.“

Der aus Los Angeles stammende Drinkwater ist Absolvent des PIT-Programms am Musician’s Institute in Hollywood, Kalifornien, hat sich das Spielen zu Punk, Metal und Rockabilly Platten bereits im Alter von 12 Jahren selbst beigebracht. Er schloss sich 2009 der Punkabilly-Band seines Vaters Tony Red-Horse, The Rocketz, an und tourte sowohl in den USA als auch in Europa. Im Jahr 2015 stieg er bei den Garage-Thrashern The Birth Defects ein, mit denen er das Album Everything Is Fine aufnahm. Zudem tourte ausgiebig in ganz Nordamerika, darunter 2016 mit Brent Hinds‚ (Mastodon) Fiend Without A Face.

