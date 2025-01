Pinhead: veröffentlichen neue Single „Used Future“ mit Video

Pinhead ist das Projekt von Ilja John Lappin, bekannt als Bassist und Sänger der Progressive Metal Band The Hirsch Effekt.

Das Album Egomessiah erscheint am 31. Januar 2025 über NoCut.

Egomessiah – Das Album, das am 31.01.2025 erscheint, handelt vom Zerbrechen und Neu-Zusammensetzen, der Abschied von indoktriniertem Gedankengut und den Geistern der Vergangenheit, der Aufbruch aus einer alten Welt, die Zuwendung zu allem Neuen und vor allem: sich selbst.

In Used Future verfällt das Album in wahnsinnige Anleihen: Es wäre eine verlogene Alternative, den üblichen Strahle-Engel herbeizuwünschen, die rettende Instanz, die einen befreit, ohne selbst etwas für die eigene Rettung unternehmen zu müssen. Ein verzweifelter Brief an die Welt, die die eigenen -, aber auch extern gesteuerten, festgefahrenen Wege anprangert und das Bild einer düsteren Zukunft malt – und damit in einer der nihilistischen Momente des Albums kulminiert.

Ilja sagt zu der neuen Single: „Used Future war der Song, der am schwersten fertig zu bekommen war aufgrund seiner bizarren, heftigen Natur und seiner komplexer Songform. Textlich wusste ich lange nicht, was ich mit dem Song ausdrücken wollte, da die Musik schon lange vor den Lyrics fertig war. Es war schon immer eins der dunkleren und heftigeren Songs der Sorte „Metal meets Industrial Electronics“, endete aber endgültig als Moment des Nihilismus auf dem Album, als ein Brief an die Welt und unsere Zukunft – getriggered vom Elend eines weiteren Krieges, den die Welt nicht gebraucht hat. Und unserer Unzulänglichkeit in dem Ganzen.“

Musikalisch ist das neue Album Egomessiah eine gnadenlose Auseinandersetzung mit dem Schönen und Schrecklichen der menschlichen Individuation. Für Sänger Ilja John Lappin ist diese musikalische Beschwörung noch viel drastischer: Eine persönliche Schauder-Gottheit wie Pinhead kann nicht leichtfertig ohne die drängendsten Zustände herbeigerufen werden. Sie muss der Identifikation und Aufspaltung des Selbst Stand halten können.

Das Album wird erhältlich sein als:

white viola splattered vinyl (2LP gatefold – Limitiert auf 500 Stück!)

CD-Digipak

Egomessiah Tracklist:

1. Lapse

2. Violetor

3. Absurdist

4. In Recent Times

5. I I I

6. Used Future

7. Counterfate

8. Serene Day

9. Lonefall

10. Transition

11. Stigmatizer

12. Lesser Lights

Live:

Mit seinem neuen Projekt Pinhead entführt der Multiinstrumentalist Ilja John Lappin (unter anderem bekannt als Bassist und Sänger der Progressive Metal Band The Hirsch Effekt ) die Zuhörer in seine persönliche Klangwelt.Auch wenn man den Großteil der Musik dem Progressive Metal zuordnen kann, dürfte nicht überraschend sein, dass sich Pinhead nicht nur darauf festnageln lässt. Zu erwarten ist ein genreübergreifendes Wechselbad der Gefühle: sanfte, eingängige Melodien, klare, hingebungsvolle Gesänge – bis hin zu dämonischen Schreien und Growls, aggressiven und treibenden Metalriffs, zu denen sich melancholische Industrial- und Gothic Vibes gesellen. Auch Verehrer der elektronischen Musik dürften ihre Freude an diesem Show-Off finden. Pinhead schafft es virtuos, atmosphärische und epochale Soundwelten aufzubauen, diese mit heftigen und gnadenlosen Parts zu verbinden, niederzureißen, um schließlich alles in einer anderen Form wieder neu zu erschaffen. Die Entwicklung eines jeden Stücks ist unvorhersehbar und klingt wie ein eigener Spielfilm; ein Wettrennen mit dem eigenen Schatten für den ersehnten Seelenfrieden – ohne jedoch das Gefühl zu hinterlassen, sich unauffindbar zu verlaufen.

Unterstützt wird diese musikalische Darbietung von einer Live-Band, die aus Gitarrist Florian Fleischer (Deine Cousine), Bassist Marc „Moorbius“ Andrejkovitz, Schlagzeuger Simon Schröder (Oomph, Cypecore) – und einer eigens dafür programmierten Lichtshow besteht.

Album Release Shows:

30.01.25 Hamburg, Logo

31.01.25 Hannover, Subkultur

01.02.25 Berlin, Badehaus

Über Pinhead:

Pinhead ist mehr als eine Band. Dahinter steht ein eigenwilliges und einzigartiges Kunstprojekt, dessen alleiniges Mitglied Multiinstrumentalist, Produzent, Songwriter & Sänger Ilja John Lappin ist. Pinhead ist ein Ventil für seine Gefühls- und Gedankenwelt. Dunkle Sehnsüchte manifestieren sich so in atmosphärischem Progressive Metal und melancholischen, sehr persönlichen Texten.

Pinhead – schon der Name lässt Raum für Interpretationen und Phantasie. Die bekannte Filmfigur aus Hellraiser gilt für manche als Inkarnation des Bösen, anderen erscheint sie als Heilsbringer. Für Lappin wurde sie zur Identifikationsfigur bei der Realisierung seiner musikalischen Ideen, vor allem aber bei der gnadenlosen Auseinandersetzung mit dem schönen und schrecklichen Prozess der menschlichen Individuation – insbesondere seiner eigenen. Ein Sinnbild. Für die Aufspaltung des Selbst, welches vor den Schaudergottheiten bestehen muss. Für das Wettrennen mit dem eigenen Schatten um den ersehnten Seelenfrieden.

Diese Dissonanz prägt das Debutalbum Egomessiah. Es besteht eben nicht nur aus dämonischen Schreien und Growls, aggressiven und treibenden Metalriffs, sondern auch aus sanften, eingängigen Melodien und klaren, hingebungsvollen Gesängen. Akustische Klangwelten, umwoben von Synth-Elementen, die einen mellow Gothic Vibe erzeugen, machen jedes Stück unvorhersehbar. Es entsteht ein experimentelles Wechselspiel zwischen den Genres. Die Kompositionen stecken voller Harmonien, Symbiosen und durchlaufen komplexe, aber am Ende doch nachvollziehbare und sich auflösende Entwicklungen.

Die Musik von Pinhead erzählt vom Zerbrechen und Neu-Zusammensetzen, dem Abschied von indoktriniertem Gedankengut und den Geistern der Vergangenheit, dem Aufbruch aus einer alten Welt, der Zuwendung zu allem Neuen und vor allem: zu sich selbst.

