Don Airey: neues Album „Pushed To The Edge“ für 28.03.2025 angekündigt

EarMusic kündigt Don Aireys neues Soloalbum Pushed To The Edge für den 28. März 2025 an. In diesem Zusammenhang wurde am Freitag, dem 17. Januar 2025, mit Tell Me ein neuer Song veröffentlicht. Das Rock Hard schrieb bereits: „Classic Rock auf Champions-League-Niveau, zelebriert von Spitzenmusikern!“

Als einer der meistgefragten Keyboarder aller Zeiten, mit über 300 Alben, die seinen unverwechselbaren Sound tragen, wurde Don Aireys Können von nahezu jedem Rock ’n’ Roll-Superstar gewürdigt. Zu den Künstlern und Bands, die mit ihm zusammenarbeiteten, gehören Legenden wie Ozzy Osbourne, Rainbow, Whitesnake, Judas Priest, Gary Moore, Brian May, Jethro Tull, Black Sabbath und natürlich Deep Purple, der Band, in der Don Airey seit über zwanzig Jahren festes Mitglied ist. Nach dem Erfolg des letzten Jahres, als Deep Purple mit =1 ihr viertes aufeinanderfolgendes Nummer-Eins-Album sicherten und eine anschließende Welttournee absolvierten, startet Don Airey das Jahr 2025 mit derselben Energie in seiner Solokarriere.

Mit einem hochkarätigen Line-Up, zu dem die Sänger Carl Sentance (Nazareth) und Mitchell Emms (The Voice UK), Deep Purple Gitarrist Simon McBride, Drummer Jon Finnigan und Bassist Dave Marks gehören, bleibt das Album der Hard Rock-Tradition treu. Pushed To The Edge verzichtet auf Tricks und Abkürzungen, bietet stattdessen handgemachten Rock auf höchstem Niveau und zeigt einmal mehr, dass Don Airey zu den Größten des Genres gehört.

Natürlich kann das neue Album bereits vorbestellt werden. Es wird als CD, Doppelvinyl und in digitaler Form veröffentlicht.

Pushed To The Edge Tracklist (CD/2LP):

A

01. Tell Me

02. They Keep On Running

03. Moon Rising

B

04. Rock The Melody

05. Flame In The Water

06. Out Of Focus

C

07. Power Of Change

08. Girl From Highland Park

09. Godz Of War

D

10. Edge Of Reality

11. Finnigan’s Awake

