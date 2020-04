Plage Noire 2020: die Veranstalter melden sich zu Wort

Auf ihrer Facebook-Seite haben die Veranstalter des Plage Noire folgendes Statement veröffentlicht:



Liebe Passagiere des Plage Noire,

ein Blick aus dem Fenster verrät: der Frühling macht die ersten Gehversuche, auch wenn der Winter noch nicht so recht loslassen will. Doch mit dem fortschreitenden Jahreszeitenturnus rückt auch das Plage Noire-Wochenende näher, das wahrscheinlich nicht nur für euch, sondern auch für uns als Veranstalter ein absolutes Highlight darstellt. Leider sinkt mit zu nehmendem Tageslicht auch die Wahrscheinlichkeit eines normalen Festivalbetriebs des Plage Noire 2020. Die meisten unter euch haben sich schon mit diesem Gedanken beschäftigt, sowie auch wir in den vergangenen Wochen, in denen wir mit unseren Künstler*innen und dem Ferienpark intensiv über eine Verlegung des Plage Noire in den späten Herbst gesprochen haben.