Bloodbound – Bloodheads United

Artist: Bloodbound

Herkunft: Bollnäs, Gävleborg, Schweden

Album: Bloodheads United (Mini-LP)

Spiellänge: 21:44 Minuten

Genre: Power Metal

Release: 17.04.2020

Label: AFM Records

Produktion: Bloodbound, aufgenommen im Studio Storybend, Borås, Schweden, Cover Artwork von Peter Sallai

Bandmitglieder:

Gesang – Patrik J. Selleby

Gitarre – Tomas Olsson

Gitarre – Henrik Olsson

Keyboard – Fredrik Bergh

Bassgitarre – Anders Broman

Schlagzeug – Daniel Sjögren

Tracklist:



Bloodheads United Bloodtale (Live) Battle In The Sky (Live) In The Name Of Metal (Live) Moria (Live)

Wir alle durchleben im Moment eine recht schwere Zeit. Das Coronavirus hinterlässt insbesondere in der Musikszene seine Spuren. Clubgigs, Hallenkonzerte und auch größere Festivals sowie etliche Touren wurden bereits abgesagt. Für die zweite Jahreshälfte stehen weitere Events ebenfalls auf der Kippe. Das Musikbusiness ist aufgerufen, in besonderer Weise zusammenhalten und darüber hinaus Kreativität zu beweisen. Den Fans rund um den Globus geht’s ebenso: Tickets wurden gekauft, die Vorfreude war groß und dann das. Eine Saure-Gurken-Zeit auf vielerlei Seiten, besonders auch all die zahlreichen Ton- und Lichttechniker, PA-Verleihfirmen und alle weiteren Menschen, die ihren Lebensunterhalt davon bestritten hatten, stehen nunmehr vor dem Nichts. Die einen können ohne die anderen nicht und umgekehrt. Auch deshalb scheint in dieser Zeit die Solidarität unter uns allen wichtiger denn je. Es gibt hierfür sehr viele und außerordentlich gute Beispiele.

Ob sich Bloodbound buchstäblich hiervon haben inspirieren lassen, weiß ich nicht genau, aber die Grundüberlegung passt hervorragend in die gegenwärtige Zeit. Die Mini-LP Bloodheads United, die auf 500 Stück limitiert, exklusiv und ausschließlich nur als 10-Zoll-Vinyl in Weiß erhältlich ist, erfüllt nur einen Zweck: Sie dient als großes Dankeschön an den Bloodbound Fanclub Bloodheads und an die Fans. Da lag es mehr als nur auf der Hand, so die Band, den neuen Studiotrack Bloodheads United zu nennen. Bloodbound bedanken sich hiermit ausdrücklich bei ihren Getreuen, denn ohne die Fans wäre die Band nicht dort, wo sie heute steht.

Der Titeltrack Bloodheads United ist allerdings der einzige neue Song auf diesem Album. Die weiteren vier Nummern sind allesamt Livemitschnitte vom Balinger Bang Your Head Festival aus dem Jahr 2017.

Zu hören sind das Intro Bloodtale vom 2014er Album Stormborn, gefolgt von Battle In The Sky des 2017 veröffentlichten Albums War Of Dragons. Danach In The Name Of Metal vom gleichnamigen Album aus dem Jahre 2012 und abschließend Moria aus dem Album Unholy Cross aus dem Jahr 2011.

Die knapp 22 Minuten bieten zu vier Fünfteln demnach nichts Neues, sondern Altbekanntes. Und zu einem Fünftel das, was man von Bloodbound bislang gewohnt war. Bloodheads United wartet mit melodiegeschwängertem Symphonic Power Metal auf und dürfte den Liebhabern mit Sicherheit runtergehen wie Öl. Und den Anhängern des Fanclubs allemal. Jede Menge Pathos wird versprüht. Die sechs Schweden setzen aber genau auf diese Attitüde und das können sie auch wirklich gut.

Die Soundqualität der Liveaufnahmen ist in der Tat gut, obgleich ich glaube, dass hier technisch ein wenig nachgearbeitet wurde. Dennoch lässt sich die Sache insgesamt gut anhören.

Bloodheads United kann hier geordert werden.