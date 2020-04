Plage Noire Festival 2020: verschoben auf Ende Oktober

Darum haben wir heute eine sehr gute Nachricht für euch:

Plage Noire 2020 wird am 30. und 31. Oktober stattfinden und ihr dürft euch auch im Herbst auf so gut wie alle bisher angekündigten Programmpunkte freuen!

Wir haben ein ausführliches F.A.Q. vorbereitet, das all eure im Zuge der Terminverschiebung ggf. auftauchenden Fragen beantworten dürfte: https://short.fkp.de/wuq7j Falls nicht, zögert bitte nicht, euch an unser Serviceteam zu wenden unter der Rufnummer 01806 – 00 666 0 (0,20 € Anruf/dt. Festnetz, max. 0,60 €/Mobilfunk) oder per E-Mail an serviceteam@fkpscorpio.com.Wir würden uns außerordentlich freuen, euch alle zum neuen Termin an der Ostsee begrüßen zu dürfen und unser Herzklopfen überschlägt sich fast vor Vorfreude beim Gedanken daran, dass wir dann nicht nur, sondern auch noch Halloween gemeinsam zelebrieren können!Bleibt bis dahin gesund, munter und vor allem nach Möglichkeit zu Hause!“