Pre-Listening und Pressetermin zur neuen Helloween Live-Scheibe, Pumpkins United präsentiert von Nuclear Blast

Eventname: Pre-Listening Helloween, United Alive & United Alive In Madrid

Ort: Hyatt Hotel, Hamburg

Datum: 12.08.2019

Veranstalter: Nuclear Blast

Links: https://www.nuclearblast.de/de/

www.helloween.org

www.facebook.com/helloweenofficial

Am 04.10.2019 kommt das neue Livealbum von Helloween in die deutschen Läden. Bereits im Vorfeld, also heute, gibt es die Möglichkeit, mit einem der anwesenden Mitglieder ein Interview zu der neuen Scheibe zu führen. Ich werde in diesem Zusammenhang mit Markus Großkopf, seines Zeichens Gründungsmitglied und Bassist von Helloween, reden dürfen.

Doch zunächst zu der Livescheibe. Bereits 2016 haben sich Kai Hansen, Michael Weikath, Sascha Gerstner, Daniel Loeble und Markus Großkof zusammengesetzt, und mit den ehemaligen Sängern Michael Kiske und Andi Deris eine Pumpkins United Tour geprobt. Nach langer Zeit ging es dann erst mal nach Mexiko, um diese Formation der Öffentlichkeit vorzustellen. Was dann folgte, war kaum zu glauben. Eine erfolgreiche Tour durch Stadien, Festivals und Hallen hat bis in den Dezember 2018 für Aufsehen gesorgt. Dabei überragten nicht nur die Sänger, die sich in den Schatten der Band stellten und trotzdem ihre „eigenen“ Helloween Songs präsentierten, nein, auch der Rest der Truppe zeigte eine lange nicht mehr da gewesene Spielfreude.

So kommt nun, was kommen musste: Das Ereignis wurde auf Zelluloid, besser Festplatte und Speichermedien gesichert und wird im Oktober veröffentlicht. Es handelt sich bei der United Alive & der United Alive In Madrid um Mitschnitte aus Wacken 2017 vor über 70.000 Metalheads, sowie vor 14.000 Menschen in der Arena von Madrid.

Dabei wird es unterschiedliche Versionen geben, die den unterschiedlichen Ansprüchen gerecht werden sollen. Folgende Formate werden erhältlich sein (diese sind bereits jetzt über Nuclear Blast vorbestellbar und dort sind auch die Inhalte der einzelnen Formate ersichtlich):

2Disc Blue-Ray Digibook

(Beinhaltet die United Alive, also Wacken und Madrid, und auf der CD 2 Bonusmaterial)

3Disc DVD Digibook

(Auf den Discs 1&2 der DVD ist ebenfalls das United Live Konzert zu sehen. Auf der dritten CD dann das Bonusmaterial)

3Disc lim. Digibook Live Audio CD

(Hier handelt es sich dann um United Alive In Madrid plus Bonustracks aus Wacken, Sao Paulo, Santiago de Chile und Prag)

5Disc Vinyl Box mit

(Dem Live Konzert aus Madrid und den Bonustracks der CD)

8Disc Earbook Blue-Ray DVD & CD

(Diese Version beinhaltet alle DVD Blue-Rray und CD Inhalte. Also das Premium Paket)

Wer hier nicht fündig wird, dem ist nicht zu helfen. Die Verpackung ist hochwertig und bunt und somit hat man auch was Hübsches im Regal stehen.

Die mir bereits vorliegende Vorabedition ist die United Alive DVD und umfasst folgende Songs:

DVD 1

Helloween Stein I’m Alive If I Could Fly Are You Metal? Rise And Fall Waiting For The Thunder Perfect Gentleman Kai’s Medley Forever And One A Tale That wasn’t Richt I Can Punpkins United Drumkins Inited

DVD 2

Livin‘ Ain’t No Crime/ A Little Time Why Sole Surviver Power How Many Tears Eagle Fly Free Keeper Of The Seven Keys Mos-Kai-To Future World I want Out Outro

DVD 3

Bonus Live Songs

Helloween Stein Kids Of The Century March Of Time

Interview und weitere nette Sachen.

Alles in allem über drei Stunden Spielzeit in hervorragender Ton- und Bildqualität. Das macht richtig Spaß und gibt einen tollen Überblick über das Konzert. Wer da war, schwelgt in Erinnerung und wer nicht hinkonnte, hat hier das hautnahe Erlebnis. Absolut empfehlenswert.

Auch das Interview mit Markus Großkopf war ein voller Erfolg – das könnt ihr später hier auf Time For Metal lesen.

