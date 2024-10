Presented by TFM.rocks: Shout Loud Vol. 18 am 12.10.2024 im Big House in Neuwied (Vorbericht)

Event: Shout Loud Vol. 18

Bands: I Scream For Ice Cream, XO-Armor, Emblas Garden, Karnage, Anguish

Ort: Big House, Museumstr. 4a, 56564 Neuwied

Datum: 12.10.2024

Genre: Death Metal, Metalcore, Progressiv Metalcore, Post Hardcore, Punk

Kosten: 10 Euro AK

Veranstalter: Shout Loud Konzerte und mehr (http://www.shout-loud.de/)

Link: https://www.facebook.com/events

Am 12.10.2024 heißt es im Big House in Neuwied wieder Shout Loud! Seit Luca Schüller und Florian Hilger 2013 in Zusammenarbeit mit dem Kinder- & Jugendbüro der Stadt Neuwied die Organisation von Konzerten starteten, wurde die Shout Loud Eventserie in Neuwied eine echte Erfolgsgeschichte. Zig verschiedene Bands konnten bereits einem größeren Publikum präsentiert werden, mehr als 2.000 Besucher kamen in den Jahren insgesamt zur Konzertreihe. Neben zahlreichen lokalen Bands schaffte es das Team, auch überregional bekannte Bands zu buchen, um für noch mehr Abwechslung im Programm zu sorgen. Shout Loud steht für günstige Eintrittspreise, faire Getränkepreise und ein spannendes Programm. Auch für Snacks und kostenfreie Parkplätze ist stets gesorgt.

Die Herbstausgabe der Neuwieder Konzertreihe Shout Loud überzeugt erneut mit fünf starken Bands!

I Scream For Ice Cream sind erstaunlich originell, aufregend, manchmal verrückt. Garantiert wird es bei dieser Band nie langweilig oder gewöhnlich! Bei Festivals wie dem Circle Pit, Mair 1, Love Elektro und Traffic Jam konnte die Gruppe mit ihren Shows glänzen. Anschließend wurde es ruhig um die Band und zahlreiche neue Projekte entstanden. Doch nun ist es endlich so weit: I Scream For Ice Cream sind für eine Nacht exklusiv zurück und werden im Big House ihre Hits präsentieren.

Co-Headliner des Abends sind XO-Armor. Mit ihrem neuen veröffentlichten Studioalbum Nublar ist die aus der Vulkaneifel stammende Band XO Armor wie ein Asteroid in die Metal-Szene eingeschlagen und hat dabei sämtliche Genregrenzen ausgelöscht. Mit ihrem stampfenden Mix aus Metalcore, Trap, Techno, Pop und allem dazwischen, hat die Band eine einzigartige Klanglandschaft geschaffen.

Außerdem sind Emblas Garden und Karnage mit neuen Bandmitgliedern auf der Bühne zu sehen. Eröffnet wird der Abend durch Anguish aus dem schönen Westerwald.

Einlass ist am Samstag, dem 12.10.2024, im Big House Neuwied, Museumstraße 4a, Neuwied (Nähe Bahnhof) ab 18:30 Uhr. Beginn um 19:00 Uhr. Tickets gibt es nur an der Abendkasse für schlappe 10 € (Festivalbändchen vor Ort für alle Besucher!).