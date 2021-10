Primordial Serpent: Natur, Mythologie und Videospiele in der neuen EP “Under The Sign Of The Bloodmoon”

Die kanadische One-Man-Black-Metal-Band Primordial Serpent freut sich bekannt zu geben, dass die neue EP Under The Sign Of The Bloodmoon endlich im Streaming- und digitalen Download-Format erhältlich ist. Du kannst das Album auch komplett auf dem YouTube-Kanal von Order Ov The Black Arts anhören:

Primordial Serpent wurde von Dingen beeinflusst, die Teil des Eskapismus von Geoff Coran (Projekt-Mastermind) sind. Es kann von Spaziergängen in der Natur, Mythologie, Fantasie und Selbstreflexion reichen. Da er sich bei jeder Veröffentlichung in verschiedene Gebiete vorwagen, beschloss er, in das Reich der Spiele einzusteigen und ein Album zu schreiben, das auf einem Spiel namens Bloodborne basiert, das bei ihm einen großen Nerv getroffen hat. Bloodbornes Überlieferung ist sehr kryptisch und unglaublich tief und düster und sehr passend für Black Metal. Also nahm er es auf sich und schrieb Musik und Texte, die zum Gesamtthema des Spiels passen. Das Schöne an dem Album ist, dass man, obwohl es von einem Spiel beeinflusst ist, kein Spieler sein muss, um es zu genießen. Jeder einzelne Track erzählt größtenteils seine eigene Geschichte, die Musik selbst präsentiert sich sehr düster und aggressiv und an manchen Stellen sogar ein Hauch von Gothic. Es bietet also viel für den Hörer, der sich für diese Themen interessiert, egal ob er ein Spieler ist oder nicht.

Die EP wurde von Geoff Coran selbst aufgenommen, gemischt und gemastert, während das Artwork von MonorThe Metallist thern stammt.

