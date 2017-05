Das neue PRONG Album „Zero Days“ ist ein weiteres Monster von einem Album, ein weiterer Schritt zur Veredelung, hin zum perfekten PRONG Sound. Eine Scheibe, die keinerlei Füllmaterial enthält oder gar langweilig wird.

Von den ersten Takten des Openers „However It May End“, bis zu den Schlussakkorden des Rausschmeißers „ Wasting Of The Dawn“ werden keine Gefangenen gemacht. Jeder Song für sich, ist eine emotionale Achterbahnfahrt, vollgepackt mit massivstem Riffing, eisenharten Grooves und gekrönt von Tommy´s sich stetig verfeinernden Vocals.

„Zero Days“ wurde wurde erneut von Tommy Victor produziert, in Zusammenarbeit mit seinem vertrauten Sidekick Chris Collier als Co-Produzenten und Engineer.

Tommy Victor zu „Zero Days“:

„Ich muß sagen, das eine Menge Aufwand in die Aufnahmen von von „Zero Days“ investiert wurde. Von der ersten Sekunde an, wenn ich von einer Tour zurückkehrte, machte ich mich daran, die Ideen, die ich auf Tour gesammelt hatte zu sondieren und neue zu entwickeln. Der Fokus lag einfach darauf, die bestmöglichen Songs zu schreiben. Wir wollten, dass das Album sowohl modern klingt, aber auch den vorhergehenden Alben gerecht würde. Was die Texte betrifft, war ich dieses mal wohl sogar noch akribischer als sonst. Ich hatte eine Menge zu sagen und wollte die Texte so intelligent, wie nur eben möglich, verpacken. Ich denke, das Missionsziel wurde, auf allen Ebenen, erreicht. Auch mit unseren musikalischen Leistungen sind wir mehr als zufrieden. We have the anthems, the bangers, the thrashers, the grooves, everything that makes up a PRONG record. Definitiv eine Scheibe, die man von vorne bis hinten durchhören kann.”

„Zero Days“ erscheint am 28. Juli 2017 über Steamhammer/SPV als CD Digipak, 2 LP Gatefold, Download und Stream.PRONG

“Zero Days – Tour 2017”

Präsentiert von: Rock Hard Magazine, Slam Magazine, Ox Fanzine

13.07.Hamburg – Hafenklang

14.07.Münster – Sputnikhalle

26.07.München – Free&Easy Festival

27.07.Stuttgart – Keller Klub

28.07.Weinheim – Cafe Central

29.07.Essen – Nord Open Air

30.07.Siegen – Vortex

02.08.Potsdam – Waschhaus

04.08.Wacken – Wacken Open Air

05.08.Veltheim – Festival Kult

06.08.Köln – Rheinriot

09.08.Regensburg – Eventhall Airport

10.08.A-Graz – Explosiv

11.08.A-Wien – Viper Room

25.08.Sulingen – ReLoad Festival

Quelle: www.oktoberpromotion.com

