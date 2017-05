Across The Atlantic: Unterzeichnen Vertrag bei SharpTone Records und veröffentlichen das Musikvideo zu ’24 Hours‘

Die aus San Antonio, Texas stammenden ACROSS THE ATLANTIC verkünden heute stolz, einen Vertrag mit SharpTone Records unterschrieben zu haben. Außerdem gibt es auch bereits das erste Video zum Song ’24 Hours‘, das Ihr Euch hier auf YouTube anschauen könnt: https://youtu.be/YTO1f_1Qt7U

Die Band besteht aus Sänger Jay Martinez, den beiden Gitarristen Jason Lugo und Julio Bautista, sowie dem Bassisten Jayy Garza und Cody Cook am Schlagzeug. ACROSS THE ATLANTIC sind gerade dabei, den letzten Schliff an ihrem Debüt-Album vorzunehmen, das schon diesen Sommer erscheinen soll!

Außerdem kündigen sie bereits ihre erste Show auf einem Festival in ihrer Heimatstadt an: Am 26. Mai 2017 werden sie im ‚Korova‘ in San Antonio spielen!

