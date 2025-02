Bleeding Through: melden sich nach sechs Jahren mit neuem Album „Nine“ zurück

Nach der Veröffentlichung der zerstörerischen Singles Our Brand Is Chaos und Dead But So Alive melden sich Bleeding Through sechs Jahre nach der Veröffentlichung von Love Will Kill All mit einem der brutalsten und unerbittlichsten Alben ihrer gefeierten Karriere zurück: Nine.

Sänger Brandan Schieppati kommentiert die bevorstehende Platte wie folgt: „There’s so much passion and aggression on this album. If you’re a fan of us, you won’t be let down. This is everything we’ve been working towards. This is the culmination of 25 years. This is Bleeding Through in its purest form.“

Mittwoch enthüllte die Band, Path Of Our Disease, die nächste gnadenlose Single des Albums. Seht euch das Video zu Path Of Our Disease hier an:

Über die neue Single sagt Schieppati: „Path Of Our Disease is a song about the disgusting social climate of the world. We are becoming a species that is never satisfied. We think the grass is always greener and are forgetting what loyalty is. We are being led be liars and fakes down a path of disappointment. It’s time to break free.“

Bleeding Through :

Nach 25 Jahren, acht Alben und unzähligen Auftritten sind Bleeding Through nach wie vor ein bewährter Ausreißer in der Heavy-Musik und -Kultur. Die Band aus Südkalifornien hat einen rätselhaften und unverwechselbaren Sound, der an der Kreuzung von Hardcore, Thrash und Black Metal entstanden ist. Sie beherrschen ein drastisches Push-and-Pull-Verfahren und haben schon immer ihren eigenen Bereich im extremen Bereich besetzt, wobei sie die seltene Fähigkeit besitzen, nicht nur einen Moshpit zu entfachen, sondern auch zum vollständigen Eintauchen einzuladen. Das ist der Grund, warum sie den wechselnden Gezeiten und Trends standgehalten haben und sich als Naturgewalt mit beständigem Kritikerlob und ausverkauften Shows behauptet haben.

Die sechsköpfige Band – Brandan Schieppati (Gesang), Derek Youngsma (Schlagzeug), John Arnold (Gitarre), Ryan Wombacher (Bass), Marta Peterson (Keys, Gesang) und Brandon Richter (Gitarre) – perfektioniert diese Vision im Jahr 2025 auf ihrem treffend betitelten neunten Album Nine (Sharptone Records).

Die Trackliste zu Nine findet ihr im Time For Metal Release-Kalender hier:

„We knew we wanted to make a really dark record“, sagt Brandan. „For as raw as the feeling is, we were also very deliberate in terms of the orchestration. It’s definitely a balance. We put everything into Nine. I remember saying, ‘This needs to be the most true representation of what Bleeding Through is’. I think we achieved that.“

Bleeding Through haben sich kurz vor der Jahrhundertwende ihren Weg aus Orange County gebahnt. Nach Dust To Ashes [2001] und Portrait Of The Goddess [2002] lieferten sie mit This Is Love, This Is Murderous [2003] einen Klassiker ab, den Revolver rückblickend als „Quintessenz des Metal der 2000er“ bezeichnete. Mit The Truth, das auf Platz 1 der Billboard Top Independent Albums Chart landete, legten sie noch einen Zahn zu. Die Band erweiterte ihren Katalog mit Declaration [2008], Bleeding Through [2010], The Great Fire [2012] und Love Will Kill All [2018]. In einer „4-von-5-Sternen-Rezension“ des letztgenannten Albums bescheinigte der Metal Hammer: „Dies ist ein beeindruckendes Comeback, das tight, hungrig und mit der Art von Energie ausgestattet ist, die jüngere Bands nur erahnen können.“ Im Laufe der Jahre tourten sie mit Bands wie Avenged Sevenfold, Bullet For My Valentine, Disturbed, Machine Head, Darkest Hour, Hatebreed und Parkway Drive und traten sowohl beim OZZfest als auch bei der Warped Tour auf.

Bleeding Through online:

https://www.facebook.com/BleedingThrough

https://www.instagram.com/bleedingthrough/#